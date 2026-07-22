Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης κατέληξαν οι διακοπές ενός ζευγαριού από την Ελβετία.

Σκηνές έντασης που οδήγησαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης εκτυλίχθηκαν ανάμεσα σε ένα ζευγάρι τουριστών από την Ελβετία, όταν η 32χρονη απείλησε τον σύντροφό της με μαχαίρι.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης (21/07), μετά από έντονη λογομαχία ανάμεσα τους. Κατά την κατάθεσή του, ο 40χρονος άνδρας τόνισε ότι η ένταση ανάμεσά τους είχε υποχωρήσει και ξάπλωσε στο κρεβάτι. Τότε είδε τη σύντροφό του να κρατάει μαχαίρι και έντρομος κάλεσε την αστυνομία.

Ο 40χρονος τόνισε πως δε θεωρεί ότι η σύντροφός του είχε πρόθεση να τον βλάψει, όμως εκείνη τη στιγμή ένιωσε ιδιαίτερο φόβο. Ο άνδρας και η 32χρονη διατηρούν σχέση τα τελευταία 3 χρόνια, με τη γυναίκα να του ζητάει συγγνώμη μετά το συμβάν.

Είχα κουραστεί να είμαστε συνέχεια στο σπίτι

Στη δική της εκδοχή για τα γεγονότα αναφέρθηκε κατά την απολογία της η 32χρονη, η οποία υποστήριξε ότι η ένταση στη σχέση με τον σύντροφό της προκλήθηκε από την απογοήτευσή της για την πορεία των διακοπών τους στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το ζευγάρι είχε ταξιδέψει από τη Ζυρίχη για τις καλοκαιρινές του διακοπές, ωστόσο η καθημερινότητά τους δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε. Όπως είπε, περνούσαν αρκετές ώρες στο σπίτι, κάτι που την είχε δυσαρεστήσει έντονα.

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«Είχα κουραστεί που δεν βγαίναμε και ήμασταν συνέχεια μέσα στο σπίτι», φέρεται να δήλωσε, σημειώνοντας παράλληλα ότι είχε εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει νωρίτερα στην Ελβετία.

Αναφερόμενη στο περιστατικό με το μαχαίρι, η 32χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε πρόθεση απειλής ή επίθεσης προς τον σύντροφό της. Όπως υποστήριξε, εκείνη τη στιγμή έβγαινε από την κουζίνα και κρατούσε απλώς το αντικείμενο στο χέρι της, χωρίς να σκοπεύει να τον εκφοβίσει.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη τη 32χρονη για ενδοοικογενειακή απειλή και της επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή.