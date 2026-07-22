Στο στόχαστρο του Λιμενικού οι χειρισμοί πριν τη σύγκρουση των πλοίων στη Σούδα.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος για το ατύχημα που σημειώθηκε στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, με τη σύγκρουση του φορτηγού πλοίου «Ιωσήφ Κ» με το επιβατηγό οχηματαγωγό «Έλυρος».

Το επιβατηγό οχηματαγωγό «Έλυρος» επρόκειτο να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τον Πειραιά, μεταφέροντας 110 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, 32 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 74 φορτηγά και 7 δίκυκλα.Μετά τη σύγκρουση, αρχικά απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να διαπιστωθεί η κατάσταση του σκάφους.

Η ταχύτητα, ο κατάπλους και οι υποδείξεις του Λιμεναρχείου στο μικροσκόπιο

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό, ενώ εξετάζονται πιθανές παραβάσεις και ευθύνες από τα πληρώματα των δύο πλοίων. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr από την έως τώρα έρευνα του Λιμενικού Σώματος εξετάζεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) στο φορτηγό πλοίο «Ιωσήφ Κ» για τρεις παραβάσεις.

Οι τρεις παραβάσεις που εξετάζονται για το «Ιωσήφ Κ»

Η πρώτη αφορά την καθυστέρηση στην προγραμματισμένη ώρα κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι της Σούδας. Η δεύτερη σχετίζεται με την ταχύτητα εισόδου του πλοίου στο λιμάνι, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν αυτή ήταν μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη και αν συνέβαλε στη σύγκρουση. Η τρίτη παράβαση αφορά το ενδεχόμενο ότι ο πλοίαρχος του «Ιωσήφ Κ» δεν ανταποκρίθηκε στις υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής Χανίων κατά τη διαδικασία προσέγγισης και χειρισμών εντός του λιμένα. Ο πλοίαρχος του «Ιωσήφ Κ» έχει ήδη καταθέσει στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Λιμεναρχείο Χανίων.

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Καταθέτει και ο πλοίαρχος του «Έλυρος»

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην πλευρά του επιβατηγού οχηματαγωγού «Έλυρος», καθώς το Λιμενικό εξετάζει εάν υπήρξαν παραβάσεις ή παραλείψεις και από το συγκεκριμένο πλοίο. Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τετάρτης κατέθεσε στο Λιμεναρχείο Χανίων στη Σούδα και ο πλοίαρχος του «Έλυρος», προκειμένου να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Συνεχίζεται η διερεύνηση του ατυχήματος

Οι αρχές συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως καταθέσεις, δεδομένα από τα πλοία και στοιχεία από τις κινήσεις τους κατά τη διάρκεια των χειρισμών στο λιμάνι. Από τη σύγκρουση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Ωστόσο, το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον λόγω της σύγκρουσης δύο μεγάλων πλοίων μέσα σε έναν από τους σημαντικότερους λιμένες της Κρήτης. Η προανάκριση συνεχίζεται, με το Λιμενικό να αναμένεται να καταλήξει στα τελικά συμπεράσματα μετά την ολοκλήρωση όλων των ερευνών.

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