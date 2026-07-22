Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει τις διακοπές της. Η φωτογραφία με τον γιο της στην πισίνα.

Ένα καλοκαίρι γεμάτο με όμορφες στιγμές, διακοπές και ξέγνοιαστες αναμνήσεις φαίνεται πως απολαμβάνει η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η παρουσιάστρια του MEGA, διατηρεί την επαφή με τους ακόλουθούς της μέσα από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντάς τους μία μικρή γεύση από τις καλοκαιρινές της στιγμές.

Αυτή τη φορά, η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε μία τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της, στην οποία ποζάρουν μαζί μέσα στην πισίνα.

Η παρουσιάστρια απεικονίζεται ξαπλωμένη σε ένα φουσκωτό θαλάσσης και ο νεαρός να βρίσκεται στην αγκαλιά της, με την ίδια να τον φιλά τρυφερά στο κεφάλι, επιλέγοντας ωστόσο να αποκρύψει το πρόσωπό του και να τον προστατεύσει από τη δημοσιότητα.

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Τις τελευταίες ημέρες, η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει τις διακοπές της στην Κέρκυρα, παρέα με φίλους, ενώ νωρίτερα δημιούργησε νέες αναμνήσεις στην Πελοπόννησο, την Πάρο και την Πάτμο.

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Παράλληλα, παραμένει ένα από τα πρόσωπα της τηλεοπτικής επικαιρότητας, καθώς μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται να ανακοινωθούν οι νέες τις επαγγελματικές κινήσεις.