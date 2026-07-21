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Η συγκινητική ανάρτηση του ηθοποιού για τα έκτα γενέθλια του γιου του.

Τα γενέθλιά του φαίνεται πως έχει σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, ο γιος του Αλέξανδρου Μπουρδούμη και της Λένας Δροσάκη, με τον μικρό να συμπληρώνει τα έξι του χρόνια.

Ο ηθοποιός, με αφορμή την ημέρα, δημοσίευσε ένα διαφορετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media θέλοντας να ευχηθεί δημόσια στον εξάχρονο Αναστάση.

Στο βίντεο που ανήρτησε, συμπεριέλαβε μόλις μερικές από τις κοινές τους καλοκαιρινές στιγμές.

Το παιχνίδι με την άμμο στην παραλία, τα μαθήματα ποδηλάτου και οι κοινές τους φωτογραφίες ήταν αρκετές για να δημιουργήσουν το πιο τρυφερό βίντεο.

Στο συνοδευτικό κείμενο, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, πρόσθεσε μερικές από τις σκέψεις του και τα έντονα συναισθήματα που βιώνει από τη στιγμή που έγινε πατέρας:

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«Χρόνια πολλά μικρέ μου ήρωα! Να σε χαιρόμαστε! Πέρασαν 6 χρόνια! Σαν σήμερα σε κράτησα στην αγκαλιά μου. Δεν θα σταματήσω ποτέ τις αγκαλιές αγαπημένε μου γιε! Περήφανος για όλα αυτά που καταφέρνεις! Πάντα δίπλα σου!».

{https://www.instagram.com/p/DbC5Vx5CVt7/?hl=el}

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο ηθοποιός γιόρτασε τα δικά του γενέθλια ανοίγοντας την πέμπτη δεκαετία στη ζωή του. Στο πλευρό του, βρέθηκε η πρώην σύζυγός του, Λένα Δροσάκη και ο μικρός Αναστάσης.

Τότε, είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία αγκαλιά με το γιο του, ντύνοντας την ανάρτησή του με το τραγούδι «Ο Πενηντάρης» του Γιώργου Ζαμπέτα.

«Πάντα ήθελα να βάλω αυτό το τραγούδι στα γενέθλια μου!

Μαζί με το αστέρι μου! Τι άλλο να ζητήσω περισσότερο τώρα που έκλεισα τα 50,αγκαλιά με τον γιό μου!

Αγκαλιές να δίνετε και να παίρνετε αδέρφια!», είχε γράψει στη σχετική λεζάντα.

{https://www.instagram.com/p/Da3QkvNCC9J/?hl=el}