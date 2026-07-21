Μία μέρα μετά από το μνημόσυνο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ, επισκέφθηκε το μνήμα της.

Τριάντα ολόκληρα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, και χθες, Δευτέρα 20 Ιουλίου, τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη της.

Ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ, αν και απουσίαζε από την χθεσινή ημέρα, επισκέφθηκε τον τάφο της μητέρας του προκειμένου να την τιμήσει, και λίγο αργότερα προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση.

Ο γιος της σπουδαίας ηθοποιού, θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στη μητέρα του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ μέσω της ανάρτησής του, μοιράστηκε ορισμένα από τα πιο βαθιά συναισθήματά του.

Όπως έγραψε, της άφησε μερικά από τα αγαπημένα της λουλούδια, σημειώνοντας ότι η απουσία της είναι αισθητή μέχρι και σήμερα:

«Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη.

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Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δε θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ’ αγαπώ».

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