Η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε για την γνωριμία των γωνιών της και την πρώτη της πληρωμή από την συμμετοχή της σε ταινία ως βοηθητική ηθοποιός.

Η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε καλεσμένη στο vidcast «Ποιος είσαι τελικά», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Μωραΐτη.

Η γνωστή ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε σε ορισμένες άγνωστες πτυχές του εαυτού της, μίλησε για την υποκριτική και το θέατρο και αποκάλυψε τα «εφόδια» που έχει λάβει στη ζωή της από τη συναναστροφή της με τον Θοδωρή Αθερίδη.

Παράλληλα, θυμήθηκε την πρώτη της επαγγελματική δουλειά, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Τζένη Καρέζη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η εθνική σταρ, είναι υπεύθυνη κατά κάποιο τρόπο για την ύπαρξή της, καθώς οι γονείς της γνωρίστηκαν στο θέατρο σε δική της παράσταση.

«Οι γονείς μου είναι ηθοποιοί. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο πέρα από το θέατρο. Ο μπαμπάς μου όταν ξεκίνησε η τηλεόραση στην Ελλάδα μπήκε μέσα και έλειπε για γυρίσματα», τόνισε αρχικά μιλώντας για την οικογένειά της.

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Ο ρόλος της Αλίκης Βουγιουκλάκη στη ζωή της Σμαράγδας Καρύδη

Με αφορμή τη συζήτηση, στάθηκε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, όπου αποκάλυψε: «Με έναν τρόπο η Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι το μοιραίο πρόσωπο στη ζωή μου γιατί οι γονείς μου γνωρίστηκαν στην παράσταση ‘Η κόρη μου η Σοσιαλίστρια’ στο θέατρο. Οπότε, με έναν τρόπο αν δεν υπήρχε η Αλίκη, μπορεί να μην είχαν γνωριστεί και να μην υπήρχα… Εκεί ερωτεύτηκαν, εκεί γνωρίστηκαν», τόνισε χαρακτηριστικά.

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Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στην ταινία «Ερωτική Συμφωνία» στην οποία είχε συμμετάσχει σε βρεφική ηλικία και γελώντας αποκάλυψε ότι η σκηνή που έπαιζε είχε αφαιρεθεί από το τελικό αποτέλεσμα:

«Στην ‘Ερωτική Συμφωνία’ που είμαι μωρό και με κρατάει η Καρέζη στην αγκαλιά της… έχω και μία φωτογραφία που με κρατάει η Καρέζη στην αγκαλιά της, αλλά δεν υπάρχει στην ταινία η αντίστοιχη, με κόψανε. Πρώτη μου δουλειά, κόπηκε η μία εκ των δύο σκηνών. Το ξεπέρασα», είπε γελώντας.

Κλείνοντας, αποκάλυψε το ποσό που είχε λάβει από την συμμετοχή της στην ταινία ως βοηθητική ηθοποιό: «Δεν έχω μνήμη από την ‘Ερωτική Συμφωνία’ που ήμουν δύο ετών. Έχω μία απόδειξη που πληρώθηκα και λέει: ‘Σμαράγδα Καρύδη, επάγγελμα κομπάρσος, δραχμαί διακόσιες’. Πήρα διακόσιες δραχμές. Αυτά ήταν τα πρώτα μου λεφτά για τότε…», κατέληξε η ηθοποιός.