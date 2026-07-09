Η αποχώρηση του Χρήστου Κυμπιζή σηματοδοτεί το τέλος μιας ακόμη συνεργασίας που συνδέθηκε με την προεδρία του Σωκράτη Φάμελλου στον ΣΥΡΙΖΑ.

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρώθηκε και η θητεία του Χρήστου Κυμπιζή ως διευθυντή του Γραφείου Τύπου του προέδρου του κόμματος.

Με μήνυμά του, ο Χρήστος Κυμπιζής ευχαρίστησε όλους για τη συνεργασία των τελευταίων δύο ετών, τονίζοντας ότι προσπάθησε να βρίσκεται πάντα διαθέσιμος, με ειλικρίνεια, σεβασμό και διάθεση να διευκολύνει το έργο τους.

Παράλληλα, ανέφερε ότι κρατά τις ανθρώπινες σχέσεις και τις στιγμές που μοιράστηκε, πέρα από την καθημερινή επικαιρότητα.

«Η θητεία μου ως διευθυντής του Γραφείου Τύπου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τελειώνει σήμερα. Σας εύχομαι υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία. Εις το επανιδείν», αναφέρει χαρακτηριστικά στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Η αποχώρηση του Χρήστου Κυμπιζή σηματοδοτεί το τέλος μιας ακόμη συνεργασίας που συνδέθηκε με την προεδρία του Σωκράτη Φάμελλου, ανοίγοντας τον δρόμο για τις αλλαγές που αναμένονται στην ηγεσία και τον κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εξελίξεις.