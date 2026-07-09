«Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές δεν θα πάω για τένις, όπως κάνουν τα άλλοτε πουλέν τους. Θα κρίνω τα κακά που συνεχίζουν να κάνουν στο κόμμα.»

Αίσθηση προκαλεί ανάρτηση του Κώστα Μπάρκα, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αφήνει αιχμές για εσωκομματικές συμπεριφορές και επιλογές που, όπως υποστηρίζει, συνεχίζουν να πλήττουν το κόμμα της Κουμουνδούρου. Η ανάρτηση αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το ποια πρόσωπα και ποιες κινήσεις αφορά, εντείνοντας τη συζήτηση γύρω από τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις και τις πολιτικές εξελίξεις στο κόμμα.

Όπως σημειώνει «Και σε εμένα ορισμένοι από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά και μετέπειτα οπαδοί του Καζάκη μου γύριζαν τα άντερα. Πολλές φορές και για τους εκβιασμούς τους στην ηγεσία του κόμματος όταν δεν ήταν υποψήφιοι βουλευτές οι κολλητοί τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν τους καλωσόρισα και εγώ όταν αποφάσισαν να γίνουν μέλη του κόμματος. Δεν σημαίνει πως δεν στήριξα αποφάσεις τους και δεν κάλυψα δηλώσεις τους. Τώρα όμως, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές δεν θα πάω για τένις, όπως κάνουν τα άλλοτε πουλέν τους. Θα κρίνω τα κακά που συνεχίζουν να κάνουν στο κόμμα.»

Η ανάρτηση του Κώστα Μπάρκα

{https://x.com/kostasbarkas/status/2075196579024097330?s=48}