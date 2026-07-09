Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου από αστυνομικούς στο Άργος.

«Ο βαρύτατος τραυματισμός του εικοσάχρονου πολίτη στο Άργος, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, από τα όπλα αστυνομικών, αναδεικνύει για πολλοστή φορά δυστυχώς πως η αστυνομική βία επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποτελεί ανεξέλεγκτο φαινόμενο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ για τον 20χρονο που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς ενώ έτρεχε να ξεφύγει.

«Θεωρούμε αυτονόητη την πλήρη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, το συντομότερο δυνατό. Είναι αδιανόητο για τη χώρα να κινδυνεύουν οι πολίτες να χάσουν τη ζωή τους από αστυνομικούς που παριστάνουν τους σερίφηδες στην άγρια Δύση», συνεχίζει η Κουμουνδούρου για τον 20χρονο που νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ και καταλήγει: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα».

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διώκονται οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, διώκονται οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι εμπλέκονται στο περιστατικό με πυροβολισμούς κατά ενός 20χρονου στο Άργος.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη.

Το χρονικό της καταδίωξης

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο 20χρονος, που κινούνταν με αυτοκίνητο στην περιοχή της Πυργέλας, δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, ενώ κατά την προσπάθειά του φέρεται να κινήθηκε επικίνδυνα, ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, που διήρκεσε περίπου μισή ώρα, το όχημα του νεαρού φέρεται να εμβόλισε δύο περιπολικά, στην προσπάθειά του να συνεχίσει την πορεία του. Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν το αυτοκίνητο κατέληξε σε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ. Ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, περνώντας από μεταλλικό κιγκλίδωμα προς παρακείμενο οικόπεδο, όπου υπήρχε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ακολούθησαν πυροβολισμοί, με τους αστυνομικούς να υποστηρίζουν ότι ο τραυματισμός του 20χρονου προκλήθηκε από εξοστρακισμό σφαίρας.

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Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, ο 20χρονος φέρεται να έχει τραυματιστεί στο κεφάλι από θραύσματα βολίδων, ενώ οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι σε σημεία όπου δεν υπήρχε οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο προχώρησαν σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς, προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν.

13 κάλυκες στο μικροσκόπιο των Αρχών

Τουλάχιστον 13 κάλυκες έχουν εντοπιστεί στο σημείο όπου ολοκληρώθηκε η αιματηρή καταδίωξη. Η βαλλιστική εξέταση καλείται να δείξει τον αριθμό των πυροβολισμών, την προέλευση των βολίδων και αν οι πυροβολισμοί που σημειώθηκαν ήταν προειδοποιητικοί ή ευθείες βολές. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις οπές από βολίδες που εντοπίστηκαν στον τοίχο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, στο οποίο προσπάθησε να ανέβει ο 20χρονος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.