Ο Νίκος Δένδιας διερωτήθηκε κατά πόσο είναι προς το συμφέρον της Συμμαχίας να παραδίδονται προηγμένα οπλικά συστήματα χωρίς σαφείς περιορισμούς χρήσης απέναντι σε άλλο κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ.

«Η Ελλάδα αλλάζει ριζικά τη φιλοσοφία της στην άμυνα, επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία», είπε ο Νίκος Δένδιας στο 30ό ετήσιο συνέδριο του Economist, με τίτλο «30th Annual Government Roundtable - Progress in an age of upheaval | Geopolitics-Growth-Technology».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα των αμυντικών δαπανών είναι σημαντικότερη από το ύψος τους. «Μιλάμε για τη δαπάνη στην άμυνα – όμως το θέμα δεν είναι μόνο τα ποσά, αλλά η αποδοτικότητα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η χώρα υλοποιεί την «Ατζέντα 2030», με στόχο τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και την ανάπτυξη τεχνολογιών διττής χρήσης που θα ενισχύουν τόσο την άμυνα όσο και την οικονομία.

«Άλμα προς τα εμπρός στα drones, μαθαίνοντας από τα λάθη των άλλων»

Αναφερόμενος στις τεχνολογικές εξελίξεις, σημείωσε ότι η Ελλάδα άργησε να εισέλθει στον χώρο των drones, αλλά «κάναμε ένα άλμα προς τα εμπρός μαθαίνοντας από τα λάθη των άλλων». Όπως είπε, η τεχνητή νοημοσύνη και τα σμήνη μη επανδρωμένων συστημάτων αποτελούν το μέλλον του σύγχρονου πολέμου, ενώ αποκάλυψε ότι δημιουργούνται κινητές γραμμές παραγωγής μέσα σε κοντέινερ, ώστε κάθε μονάδα να μπορεί να κατασκευάζει άμεσα τον απαραίτητο εξοπλισμό μέσω τρισδιάστατων εκτυπωτών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα αναπτύξει και θαλάσσια drones, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες επιχειρησιακές ανάγκες του Αιγαίου».

Αντι-drone σύστημα «Κένταυρος»

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στο αντι-drone σύστημα «Κένταυρος», το οποίο, όπως είπε, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με επιτυχία απέναντι στις επιθέσεις των Χούθις, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια οικονομικότερη λύση σε σχέση με αντίστοιχα διεθνή συστήματα. Τόνισε ακόμη ότι η εμπειρία της Ουκρανίας αποδεικνύει πως «η ταχύτητα της καινοτομίας είναι έξι μήνες» και ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις οφείλουν να προσαρμόζονται συνεχώς.

Τι είπε για την πιθανή πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία

Αναφερόμενος στην πιθανή πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κρίνει τις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά διερωτήθηκε κατά πόσο είναι προς το συμφέρον της Συμμαχίας να παραδίδονται προηγμένα οπλικά συστήματα χωρίς σαφείς περιορισμούς χρήσης απέναντι σε άλλο κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ. Για το Ιράν, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να σταματήσει να εξάγει αστάθεια στην περιοχή και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διεθνή ύδατα.