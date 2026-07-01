Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, καταδίκασε τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι στρέφονται κατά της Δημοκρατίας και εξέφρασε ευχές για ανάρρωση και συμπαράσταση στους τραυματίες.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας καταδίκασε με έντονο τρόπο την επίθεση στη Θεσσαλονίκη κατά των οικιών του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάββα Αναστασιάδη, του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Ζήση Ιωακείμοβιτς και της υποψήφιας βουλευτού Αφροδίτης Νέστορα.

Σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε την επίθεση «απολύτως καταδικαστέα» και επισήμανε ότι «στρέφεται ευθέως κατά της Δημοκρατίας μας».

«Μαζί με τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στα στελέχη της παράταξής μας που έγιναν στόχος της τρομοκρατικής επίθεσης», σημείωσε ο υπουργός.

{https://x.com/NikosDendias/status/2072230073600446837}