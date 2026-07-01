Η μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην Εντατική.

Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Στο στόχαστρο αγνώστων μπήκαν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε απόσταση μόλις 17 λεπτών στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης - Χαριλάου, ενώ τις έρευνες αναλαμβάνει πλέον η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Στην πρώτη περίπτωση, στις 04:18, εξερράγη γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας στην Πυλαία, χωρίς να αναφερθούν ζημιές. Πέντε λεπτά αργότερα, σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας, από την οποία προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στην είσοδο.

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Το σοβαρότερο περιστατικό καταγράφηκε στις 04:35 στην περιοχή Ανάληψης - Χαριλάου. Το τρίτο αυτό περιστατικό αφορούσε την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φαίνεται ότι αντιλήφθηκε τη φωτιά και κατέβηκε στο όχημά της για να την κατασβέσει. Την ακολούθησε η μητέρα της, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

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Η μεν πολιτεύτρια φέρει εγκαύματα, ενώ η μητέρα της είναι σε σοβαρότερη κατάσταση και νοσηλεύεται διασωνωμένη στη ΜΕΘ. Ακόμα, με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται και ο πατέρας της, όπως και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

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Οι δηλώσεις του Σάββα Αναστασιάδη

Ο πρώην βουλευτής απουσίαζε από την πολυκατοικία, ωστόσο όπως υποστήριξε στην οικοδομή υπήρχε κάμερα η οποία έχει καταγράψει ένα άτομο να αφήνει μια σακούλα μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας και να αποχωρεί.

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Μαρινάκης: «Κάποιοι ήθελαν να τους σκοτώσουν για τις ιδέες τους»

Ως δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων.

«Τα τρία στελέχη που δέχτηκαν επιθέσεις προσφέρουν ανιδιοτελώς σε μία παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ.

Πρόσθεσε ότι η αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για να συλληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι δράστες, ώστε να οδηγηθούν στο μόνο τους φυσικό χώρο που είναι η Δικαιοσύνη.

Ο κ. Μαρινάκης συνέχισε λέγοντας πως «όταν βάζεις γκαζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν». «Ζούμε σε μία χώρα που για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε» είπε και πρόσθεσε ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες».

Σημείωσε ακόμη πως εκτός από τους φυσικούς αυτουργούς «υπάρχουν και εντός εισαγωγικών οι ηθικοί αυτουργοί. Χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να είναι εν γνώσει τους έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα».

Φλωρίδης: «Θα τους πιάσει η Αστυνομία, δεν θα γλυτώσουν»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εξέφρασε την βεβαιότητα πως οι δράστες θα συλληφθούν: «Εγώ πιστεύω ότι η Αστυνομία θα τους πιάσει. Η ειδική ομάδα που έχει φτιάξει ο κ. Χρυσοχοΐδης που τη λέμε "ελληνικό FBI" και έχει και ένα σημαντικό παράρτημα στη Θεσσαλονίκη έχει τεράστιες επιτυχίες. Δεν γλυτώνεις δηλαδή.

»Άρα κατά συνέπεια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η έρευνα και τι θα γίνει, αλλά αν θέλετε την προσωπική μου άποψη θα τους πιάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση».

Κυρανάκης: «Είχαν σκοπό να σκοτώσουν»

«Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για «παρεμβάσεις». Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα και των οικογένειών τους. Και αυτοί που την διέπραξαν, είχαν σκοπό να σκοτώσουν», αναφέρει σε δήλωσή του ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Και προσθέτει: «Ευχόμαστε ολόψυχα οι τραυματίες να βγουν νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη για τη ζωή που δίνουν αυτή τη στιγμή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι. Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι, επί χρόνια, καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες.

Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμη περισσότερο απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας».

Τσουκαλάς: Δεν χωράει η βία στη δημοκρατία

Τον αποτροπιασμό του ΠΑΣΟΚ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της ΝΔ και τις οικογένειές τους εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου του κόμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας τη «σαφή και κατηγορηματική και απερίφραστη» καταδίκη του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα εξέφρασε τη συμπαράσταση του κόμματος στις οικογένειες των στελεχών της ΝΔ. «Δεν χωράει η βία στη δημοκρατία», τόνισε, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνουν οι ενέργειες για να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε «αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα».