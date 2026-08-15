Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στη Σαμοθράκη, σε χαμηλή βλάστηση στο χωριό Ξηροπόταμος.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, εθελοντές, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σαμοθράκης.

Παράλληλα, ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που δίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

{https://x.com/112Greece/status/2088651936807452990}

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται στενά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω των συνθηκών που επικρατούν στο νησί και του κινδύνου ενδεχόμενης εξάπλωσης του μετώπου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς την περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά και να ενημερώνονται αποκλειστικά από τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών.