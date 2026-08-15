Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία του μετώπου και την κατεύθυνση των ανέμων.

Τεράστια οικολογική καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη στο ανατολικό Βέλγιο, όπου μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει κατακάψει τουλάχιστον 16.500 στρέμματα στο μεγαλύτερο ορεινό φυσικό πάρκο της χώρας, στην περιοχή των Hautes Fagnes, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία.

Οι βελγικές Αρχές κάνουν λόγο για πρωτοφανή πυρκαγιά, ενώ σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης πρόκειται για τη μεγαλύτερη φωτιά αυτού του τύπου που έχει καταγραφεί στη χώρα μέχρι σήμερα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Αυγούστου σε δασώδη περιοχή και μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να εξαπλώνεται, με τις φλόγες να ενισχύονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

{https://x.com/NofNef/status/2088361221154124145}

Καθοριστικός ο ρόλος των εναέριων μέσων

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται σε δυσπρόσιτα σημεία του φυσικού πάρκου. Η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της επιχείρησης να στηρίζεται στα εναέρια μέσα.

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Παράλληλα, οι συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνση των ανέμων δημιουργούν ένα εξαιρετικά δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον, καθώς οι φλόγες μπορούν να αλλάζουν πορεία και να εξαπλώνονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί πυροσβέστες από διάφορες περιοχές του Βελγίου, στρατιωτικές δυνάμεις με οχήματα που μπορούν να πραγματοποιούν ρίψεις νερού σε μεγάλη απόσταση, αλλά και αγρότες που συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης ενεργοποιήσει μηχανισμό συνδρομής, με τρία ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Τσεχία, τη Σουηδία και την Ολλανδία να συμμετέχουν στην επιχείρηση.

{https://x.com/Yvipivi/status/2088344342272290874}

Σε επιφυλακή οι κάτοικοι – Δεν αποκλείεται εκκένωση

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία στις τοπικές Αρχές, οι οποίες προετοιμάζονται ακόμη και για το ενδεχόμενο εκκένωσης κατοικημένων περιοχών.

Οι κάτοικοι έχουν κληθεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και, προληπτικά, να προετοιμάσουν μια μικρή τσάντα με τα απολύτως απαραίτητα, ώστε να μπορούν να απομακρυνθούν άμεσα εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, έχουν κλείσει δύο δρόμοι της περιοχής, ενώ σε άλλες βασικές οδικές αρτηρίες έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες για τους οδηγούς.

{https://x.com/DLGAsince1973/status/2088534369602265288}

Μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, με βασικό στόχο να ανακόψουν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές.

Το μέγεθος της καμένης έκτασης έχει ήδη προκαλέσει έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής, καθώς οι Hautes Fagnes αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπία του Βελγίου.

{https://x.com/LamairP/status/2088410369156898943}