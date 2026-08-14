Ο Μακόναχι αποκάλυψε ακόμα και τον μήνα του χρόνου που βγάζει τα περισσότερα χρήματα από την ταινία.

Ο Μάθιου Μακόναχι αποκάλυψε ότι η ρομαντική κομεντί του 2003, «How to Lose a Guy in 10 Days», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κέιτ Χάντσον, είναι η ταινία μακράν από την οποία έχει βγάζει τα περισσότερα χρήματα.

«Το «How to Lose a Guy in 10 Days» είναι το δώρο που συνεχίζει να δίνει», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ Μάθιου Μακόναχι, στο podcast «Happy Sad Confused».

Αποκάλεσε την ταινία «ίσως την αγαπημένη μου ρομαντική κομεντί που έχω κάνει και πολλοί άνθρωποι την αγαπούν. Και εξακολουθεί να είναι η καλύτερη σε χρήματα από οποιαδήποτε ταινία έχω κάνει ποτέ», πρόσθεσε. «Μακράν. Από άποψη διάρκειας».

Ο 56χρονος αποκάλυψε ακόμα και ποιον μήνα του χρόνου βγάζει τα περισσότερα χρήματα από την ταινία. «Όταν παλιά ήταν μόνο DVD ή καλωδιακή τηλεόραση, κάθε Μάρτιο έπαιρνα μια μεγάλη επιταγή λόγω της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου. Αλλά, εννοώ, κοιτάξτε: η ταινία, για μένα, για αυτό το είδος. Το «How to Lose a Guy in 10 Days»... αυτό είναι ένα πραγματικό ορόσημο στο είδος των ρομαντικών κωμωδιών μέσα στο χρόνο».

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Ντόναλντ Πέτρι, καθιέρωσε τον Μακόναχι στο Χόλιγουντ. Ήταν ήδη φ=γνωσ΄τος για το είδος αυτώντων ταινιών από το «The Wedding Planner» του 2001, το «Failure to Launch», «Ghosts of Girlfriends Past» και «Fool’s Gold».

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Αργότερα, ο Μακόναχι στράφηκε σε πιο σοβαρούς ρόλους, για να φτάσει στο Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Dallas Buyers Club» του 2013.

Με πληροφορίες του PageSix