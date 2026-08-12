Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Κική Δαλάκου. Η ανάρτηση Μπιμπίλα.

Την είδηση θανάτου της ηθοποιού Κικής Δαλάκου, σε ηλικία 83 ετών, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη (13/8), στο Πρώτο κοιμητήριο του Πειραιά.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε τα εξής: «Αποχωρήσεων δυστυχώς συνέχεια. Η Κική Δαλάκου, μια αξιαγάπητη ηθοποιός μας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που έπαιζε χαρακτηριστικούς ρόλους σε πολλές ταινίες από το ‘63 ως το ‘78 και για πολλά χρόνια στο θέατρο μας, έφυγε από την ζωή την Κυριακή, αφού δημιούργησε και μια σπουδαία οικογένεια… Γεννημένη στον Πειραιά στις 28-8-43 κηδεύεται αύριο Πέμπτη στις 11:00 από το Πρώτο κοιμητήριο του Πειραια (Ανασταση). Καλό ταξίδι στην αγαπημένη συνάδελφό μας και συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα για την Κική Δαλάκου:

{https://www.instagram.com/p/Db7nlM0uY5r/}