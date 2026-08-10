Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ένας από τους ξεχωριστούς εκπροσώπους του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Η πολυετής πορεία του ως ηθοποιού, σκηνοθέτη, σεναριογράφου, ποιητή και τραγουδοποιού άφησε έντονο αποτύπωμα στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 74 ετών, ο Νίκος Καλογερόπουλος, ένας πολυσχιδής καλλιτέχνης που ξεχώρισε ως ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος γεννήθηκε το 1952 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και σπούδασε στη δραματική σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη στην Αθήνα. Η καλλιτεχνική του πορεία ξεκίνησε από το θέατρο, ενώ το πρώτο θεατρικό έργο που έγραψε, «Ο μπαμπούλας», παρουσιάστηκε το 1976 στο θέατρο ΚΑΒΑ.

Η πορεία σε θέατρο και τηλεόραση

Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο ήρθε το 1975, στη μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Ακολούθησαν συμμετοχές σε αρκετές δημοφιλείς σειρές της εποχής, μεταξύ των οποίων «Ο φωτογράφος του χωριού» (1977), «Οι παραστρατημένοι» και «Μεθυσμένη πολιτεία» (1980).

Στη συνέχεια συμμετείχε σε σειρές όπως «Χαίρε Τάσο Καρατάσο» (1985), «Όλη η δόξα όλη η χάρη» (1989) και «Στο κάμπινγκ» (1989), αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα και στη μικρή οθόνη.

Παράλληλα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, άρχισε να διαγράφει σημαντική πορεία και στον ελληνικό κινηματογράφο, συνεργαζόμενος με καταξιωμένους σκηνοθέτες.

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Οι ρόλοι που τον ανέδειξαν και τα βραβεία

Το 1981 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», για την ερμηνεία του οποίου τιμήθηκε με ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Έναν χρόνο αργότερα συμμετείχε στην ταινία «Άρπα Colla», ενώ το 1983 ξεχώρισε με την ερμηνεία του στο «Ρεμπέτικο», κερδίζοντας διάκριση στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Το 1984 ήρθε ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της καριέρας του, στην ταινία «Λούφα και παραλλαγή» του Νίκου Περάκη. Υποδύθηκε τον φαντάρο Γιάννη Παπαδόπουλο και απέσπασε το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

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Ακολούθησαν συμμετοχές σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων η «Θηλυκή εταιρεία» (1999) και το «Ένας κι ένας» (2000), για το οποίο τιμήθηκε ξανά με το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Το 2011 έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Οι ιππείς της Πύλου». Ο ίδιος υπέγραψε το σενάριο και τη μουσική, ενώ συμμετείχε και στο καστ της ταινίας. Την επόμενη χρονιά συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ του Αντώνη Μποσκοΐτη «Κατερίνα Γώγου: Για την αποκατάσταση του μαύρου».

Ποίηση, μουσική και θεατρική γραφή

Η δημιουργική δραστηριότητα του Νίκου Καλογερόπουλου δεν περιορίστηκε στην υποκριτική. Ασχολήθηκε με την ποίηση, τη μουσική και τη συγγραφή θεατρικών έργων.

Το 1981 κυκλοφόρησε η πρώτη ποιητική του συλλογή, «Θετή Ταυτότης», ενώ δέκα χρόνια αργότερα ακολούθησε η δεύτερη, με τίτλο «Επιστρόφια». Παράλληλα έγραψε θεατρικά έργα, μεταξύ των οποίων το «Σατιρικό των Ελλήνων» και «Οι κυνικοί ξανάρχονται».

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 κυκλοφόρησε και τον πρώτο του δίσκο, «Τα δέοντα», με μουσική και στίχους δικούς του.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος αφήνει πίσω του μια ξεχωριστή καλλιτεχνική διαδρομή, έχοντας υπηρετήσει την τέχνη από πολλές διαφορετικές πλευρές και έχοντας συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις χαρακτηριστικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.