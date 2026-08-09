Η αλλαγή αφορά κυρίως όσους χρησιμοποιούν την εφαρμογή Google Drive για υπολογιστές.

Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται το Google Drive και το Google Photos τίθεται σε ισχύ από τις 10 Αυγούστου 2026, με την Google να τερματίζει την υποστήριξη της αυτόματης μεταφοράς φωτογραφιών και βίντεο από αντίγραφα ασφαλείας του Drive για υπολογιστές προς το Photos.

Η αλλαγή αφορά κυρίως όσους χρησιμοποιούν την εφαρμογή Google Drive για υπολογιστές προκειμένου να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας φακέλων που περιέχουν φωτογραφίες και βίντεο και, παράλληλα, έχουν ενεργοποιήσει τη μεταφόρτωση του συγκεκριμένου υλικού στο Google Photos.

Μέχρι σήμερα, το Drive for desktop μπορούσε να λειτουργεί ως «γέφυρα», επιτρέποντας σε φωτογραφίες και βίντεο που βρίσκονται στον υπολογιστή να αποθηκεύονται και στο Google Photos. Από τις 10 Αυγούστου, όμως, αυτή η δυνατότητα παύει να υποστηρίζεται.

Τι αλλάζει για τις φωτογραφίες

Η εξέλιξη δεν σημαίνει ότι το Google Photos σταματά να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας φωτογραφιών και βίντεο από smartphones ούτε ότι οι χρήστες χάνουν ξαφνικά το υλικό που έχουν ήδη αποθηκεύσει.

Αυτό που καταργείται είναι η συγκεκριμένη λειτουργία συγχρονισμού που συνδέει τα αντίγραφα ασφαλείας φωτογραφιών του Google Drive για υπολογιστές με το Google Photos. Οι χρήστες που βασίζονται σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει επομένως να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρουν στο Photos εικόνες που βρίσκονται αποθηκευμένες στον υπολογιστή τους.

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Για όσους θέλουν να συνεχίσουν να αποθηκεύουν φωτογραφίες και βίντεο στο Google Photos, παραμένουν άλλες επιλογές, όπως η απευθείας μεταφόρτωση του περιεχομένου μέσω της υπηρεσίας.

Η αλλαγή έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους έχουν οργανώσει ολόκληρη τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας γύρω από το Drive for desktop και θεωρούσαν δεδομένο ότι το φωτογραφικό τους αρχείο θα μεταφερόταν αυτόματα και στο Photos.

Παράλληλα, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι ο αποθηκευτικός χώρος της Google είναι κοινός για βασικές υπηρεσίες του λογαριασμού. Τα δωρεάν 15 GB μοιράζονται μεταξύ Google Drive, Gmail και Google Photos, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε εξάντληση του διαθέσιμου χώρου όταν αποθηκεύονται μεγάλες συλλογές φωτογραφιών και βίντεο.

Όσοι, λοιπόν, χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο αυτοματοποιημένο τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας καλό είναι να ελέγξουν τις ρυθμίσεις τους. Από τις 10 Αυγούστου, η μέχρι σήμερα αυτόματη σύνδεση Drive και Photos για αυτή τη λειτουργία αποτελεί παρελθόν, καθιστώντας αναγκαία την επιλογή διαφορετικού τρόπου μεταφόρτωσης.

Πηγή How to Geek