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Διπλό πρόστιμο επέβαλε η ΕΕ στη Google, για παραβιάσεις των κανόνων ανταγωνισμού στο Google Search και στο Google Play.

Η Google τιμωρήθηκε από την ΕΕ με πρόστιμο - μαμούθ ύψους 890 εκατ. ευρώ για παραβιάσεις της νομοθεσίας για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), που αφορούν τη μηχανή αναζήτησής της και το Google Play.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ανακοίνωσε ότι η Google παραβίασε τον νόμο δίνοντας προτεραιότητα στις δικές της υπηρεσίες - συμπεριλαμβανομένων των αγορών και των ξενοδοχείων - στα αποτελέσματα αναζήτησης εις βάρος των ανταγωνιστών της.

Παραβίασε επίσης τον νόμο αυτό, εμποδίζοντας τους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν τους καταναλωτές προς φθηνότερες προσφορές σε ιστότοπους ή εναλλακτικά καταστήματα εφαρμογών.

Για τις παραβάσεις αυτές, η Google τιμωρήθηκε με:

460 εκατ. ευρώ για τις πρακτικές που αφορούν τη μηχανή αναζήτησης.

430 εκατ. ευρώ για τις παραβάσεις που σχετίζονται με το Google Play

Η απόφαση για την επιβολή του προστίμου ενδέχεται να προκαλέσει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, λίγες μόνο ώρες πριν από τη λήξη μιας σειράς δασμών εναντίον περίπου 60 χωρών.

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Aνώτερος αξιωματούχος της ΕΕ επεσήμανε ότι η Ένωση έχει το «κυριαρχικό δικαίωμα» να ρυθμίζει τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας εντός της δικής της δικαιοδοσίας και πως ο χρόνος επιβολής του προστίμου δεν σχετίζεται με τους δασμούς.

Με πληροφορίες από Guardian