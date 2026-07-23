Δεν κατάφεραν να διασώσουν την αρκούδα, υπέστη ηλεκτροπληξία.

Viral έχει γίνει το βίντεο με αρκούδα στο Νέο Μεξικό, η οποία σκαρφάλωσε στην κορυφή κολώνας ηλεκτρικού ρεύματος, μια περιπέτεια που δυστυχώς είχε κακή κατάληξη για το ζώο.

Διερχόμενοι από το σημείο, έκπληκτοι παρατήρησαν το μεγάλο ζώο πάνω στην κολώνα. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media η αρκούδα φαίνεται να είναι λαχανιασμένη και να προσπαθεί να κρατήσει την ισορροπία της, σε ύψος περίπου 10 μ. από το έδαφος.

Πολλοί ήταν εκείνοι που τηλεφώνησαν στην Άμεση Δράση, αναφέροντας αυτό το παράξενο θέαμα που αντίκρισαν δίπλα στον αυτοκινητόδρομο 56. Όμως, τους ενημέρωσαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, γιατί εάν γινόταν προσπάθεια να αναισθητοποιηθεί το ζώο ενώ βρισκόταν πάνω στην κολώνα, τότε θα έπεφτε από μεγάλο ύψος.

Δυστυχώς, η αρκούδα υπέστη ηλεκτροπληξία και πέθανε, προτού βρεθεί ένας τρόπος να τη διασώσουν, ανέφεραν από την υπηρεσία Άγριων Ζώων στη New York Post.

Το βίντεο της αρκούδας που έγινε viral

{https://www.instagram.com/reel/DbHj0aBjvNG/}