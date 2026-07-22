Έβαζαν γαρνιτούρα μυρμηγκιών σε πιάτα, αλλά η κατανάλωσή τους δεν επιτρέπεται στη Νότια Κορέα.

Ιδιοκτήτης εστιατορίου βραβευμένου με δύο αστέρια Michelin, στη Νότια Κορέα, είναι αντιμέτωπος με πρόστιμο και ποινή φυλάκισης, επειδή γλυκά σερβίρονταν με μυρμήγκια ως γαρνιτούρα.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν να επιβληθεί στον ιδιοκτήτη ποινή φυλάκισης ενός έτους, όπως στο εστιατόριο πρόστιμο περίπου 12.000 ευρώ. Τα μυρμήγκια δεν είναι ανάμεσα στα 10 έντομα που η νομοθεσία της Νότιας Κορέας επιτρέπει να καταναλωθούν από άνθρωπο. Η εγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ακρίδες και γρύλους.

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου παραδέχθηκε ότι σέρβιραν μυρμήγκια, αλλά επεσήμανε ότι αποτελούσαν «μικρό κομμάτι» του μενού 15 πιάτων του εστιατορίου, ως γαρνιτούρα για σορμπέ. Ακόμα, υπογράμμισε ότι ενημέρωναν τους πελάτες ότι μπορούσαν να αποφύγουν αυτή τη γαρνιτούρα.

Προς υπεράσπισή του, τόνισε πως περίπου το 60% των πελατών επέλεξαν να δοκιμάσουν τα μυρμήγκια. Στους υπόλοιπους σερβιρίστηκαν άλλες γαρνιτούρες, για παράδειγμα βρώσιμα λουλούδια. Πρόσθεσε ότι εστιατόρια σε άλλες χώρες- για παράδειγμα στην Αυστραλία, τη Δανία και τη Βρετανία- επίσης χρησιμοποιούν μυρμήγκια ως συστατικό των πιάτων τους.

Σέρβιραν περίπου 49.000 μυρμήγκια σε τέσσερα χρόνια

Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια όταν αξιωματούχοι του υπουργείου Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων βρήκαν στο διαδίκτυο αξιολογήσεις πελατών του εστιατορίου, οι οποίοι είχαν αναρτήσει φωτογραφίες των πιάτων με τα μυρμήγκια.

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Οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 49.000 μυρμήγκια- που εισήχθησαν από τις ΗΠΑ και την Ταϊλάνδη- χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορα πιάτα σε μια περίοδο τεσσάρων ετών. Εξάλλου, οι υγειονομικές αρχές διαπίστωσαν ότι το εστιατόριο χρησιμοποιούσε μυρμήγκια τα οποία «περιείχαν έως και 55 περισσότερα βαρέα μέταλλα σε σύγκριση με τα συνήθη βρώσιμα έντομα», σύμφωνα με τη The Chosun Daily. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται στις 2 Σεπτεμβρίου.

Οι αρχές της Νότιας Κορέας εξετάζουν διάφορα κριτήρια για να αποφασίσουν εάν τα έντομα μπορούν να εγκριθούν ως τρόφιμο. Ανάμεσά τους είναι η ασφάλεια τροφίμων, η τοξικότητα, η θρεπτική αξία και ο τρόπος εκτροφής και επεξεργασίας. Τα μυρμήγκια καταναλώνονται- και σε κάποιες περιπτώσεις θεωρούνται λιχουδιά- σε αρκετούς ασιατικούς, αφρικανικούς και λατινοαμερικάνικους πολιτισμούς. Τα μυρμήγκια υφαντές και τα αυγά τους χρησιμοποιούνται στην κουζίνα της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης. Στην Κολομβία, οι βασίλισσες των μυρμηγκιών είναι εξίσου πολύτιμες με το χαβιάρι.

Πηγή: BBC