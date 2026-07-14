Επιτέλους κατάφερα να αντιμετωπίσω τα μυρμήγκια στην αυλή μου. Να τι χρησιμοποίησα.

Με το καλοκαίρι να έχει επιτέλους φτάσει, αυτή είναι η αγαπημένη μου εποχή του χρόνου για να απολαμβάνω στιγμές στην ύπαιθρο, είτε ψήνοντας στο αγαπημένο μου μπάρμπεκιου είτε χαλαρώνοντας με φίλους κάτω από τον ήλιο.

Γι' αυτό δεν υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό από το να βλέπω μια ατελείωτη πομπή μυρμηγκιών να κατακλύζει την αυλή και τον χώρο όπου τρώμε έξω. Μάλιστα, πίστευα ότι είχα επιτέλους ξεφορτωθεί τα λίγα μυρμήγκια που είχαν εμφανιστεί στην κουζίνα μου, όμως αποδείχθηκε ότι η πραγματική πηγή του προβλήματος βρισκόταν στην πίσω αυλή.

Έχω δοκιμάσει διάφορους τρόπους για να τα εξοντώσω – από λευκό ξίδι και φλούδες εσπεριδοειδών μέχρι βραστό νερό. Ωστόσο, όλες αυτές οι λύσεις είχαν μόνο προσωρινά αποτελέσματα.

Όλα όμως άλλαξαν όταν ανακάλυψα ένα φυσικό «υπερόπλο». Να γιατί η γη διατόμων έχει γίνει πλέον η πρώτη μου επιλογή.

Παρά το όνομά της, η γη διατόμων (Diatomaceous Earth - DE) δεν είναι στην πραγματικότητα χώμα, όπως το γνωρίζουμε. Πρόκειται για μικροσκοπικά απολιθωμένα υπολείμματα αρχαίων θαλάσσιων οργανισμών, γεγονός που την καθιστά ένα απολύτως φυσικό και οργανικό προϊόν.

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Όπως και η μαγειρική σόδα, η γη διατόμων έχει τη μορφή λευκής σκόνης. Η έκδοση που είναι κατάλληλη για χρήση σε τρόφιμα (food-grade) είναι ασφαλής για τον άνθρωπο κατά τον χειρισμό της, ενώ αποτελεί μια μη τοξική εναλλακτική, καθώς δεν περιέχει επιθετικές χημικές ουσίες.

Όταν τα έντομα έρθουν σε επαφή με τη σκόνη, αυτή απορροφά τα λιπαρά και την υγρασία από το εξωτερικό τους περίβλημα, προκαλώντας σταδιακά αφυδάτωση και τελικά τον θάνατό τους. Έτσι, η γη διατόμων λειτουργεί ως ένα αποτελεσματικό και φυσικό μέσο καταπολέμησης παρασίτων στον κήπο και την αυλή.

Με αυτά τα δεδομένα, αποφάσισα να αντιμετωπίσω την εισβολή των μυρμηγκιών που είχε κατακλύσει την αυλή μου – και η εικόνα ήταν πραγματικά σοκαριστική. Εκατοντάδες μυρμήγκια, χωρίς καμία υπερβολή, ξεχύνονταν από τις χαραμάδες ανάμεσα στις πλάκες του δαπέδου, σκαρφάλωναν στους τοίχους και κάλυπταν τα φυτά του κήπου. Ήταν κυριολεκτικά παντού.

Πασπάλισα γενναιόδωρη ποσότητα γης διατόμων στις χαραμάδες των πλακών, στα σκαλοπάτια και σε κάθε σημείο όπου έβλεπα να συγκεντρώνονται.

Είναι αλήθεια ότι οι λευκές γραμμές από τη σκόνη δεν ήταν ιδιαίτερα καλαίσθητες. Όμως είχα φτάσει στα όριά μου και ήθελα να απαλλαγώ από αυτά τα ενοχλητικά μικροσκοπικά έντομα μια και καλή.

πηγή: tomsguide