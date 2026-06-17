Ξεχάστε τα ακριβά μαλακτικά: ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επαναφέρετε την αφράτη υφή στις πετσέτες σας κρύβεται στην κουζίνα.

Αν οι πετσέτες σας έχουν χάσει την απαλότητά τους, μυρίζουν κάπως περίεργα ή απλώς δεν τις νιώθετε τόσο φρέσκες όσο παλιά, υπάρχει ένα απλό υλικό στην κουζίνα σας που μπορεί να βοηθήσει: το λευκό αποσταγμένο ξύδι.

Μπορεί να σας φαίνεται ασυνήθιστο αλλά στην πραγματικότητα το ξύδι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, όπως η σκληρότητα, οι οσμές και η συσσώρευση απορρυπαντικού, χωρίς την ανάγκη σκληρών χημικών.

«Χάρη στη φυσική του οξύτητα, το ξύδι διασπά τα υπολείμματα από τα μαλακτικά και τα απορρυπαντικά, διαλύει τα άλατα από το σκληρό νερό και σκοτώνει τα βακτήρια που προκαλούν οσμές, όπως η μούχλα», εξηγεί η Liz Eichholz, εκ των ιδρυτών της Weezie Towels στην Ατλάντα.

Το αποτέλεσμα είναι πιο αφράτες πετσέτες με φρέσκια μυρωδιά που μοιάζουν με καινούργιες. Είτε οι πετσέτες σας έχουν αρχίσει να γίνονται τραχιές είτε χρειάζονται απλώς ένα φρεσκάρισμα, δείτε πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά το ξύδι στον επόμενο κύκλο πλύσης.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε ξύδι για το πλύσιμο των πετσετών;

Οι πλύσεις με όξινα στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν στην καθαριότητα και τη μακροζωία των πετσετών σας. «Οι όξινες πλύσεις μπορούν να προσφέρουν επιπλέον καθαρισμό στο τέλος του κύκλου, απομακρύνοντας τα υπολείμματα απορρυπαντικού ή αλάτων», εξηγεί ο Zachary Pozniak, επαγγελματίας στεγνοκαθαριστής και ιδιοκτήτης του Jeeves NY. «Βοηθούν επίσης στην αφαίρεση καταλοίπων από τα υφάσματα που τα κάνουν να μοιάζουν σκληρά. Απομακρύνοντας αυτούς τους ρύπους, τα ρούχα σας γίνονται φυσικά πιο απαλά επειδή επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση».

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Επειδή το ξύδι είναι όξινο, βοηθά στην εξουδετέρωση της μούχλας και άλλων βακτηρίων, διατηρώντας τις πετσέτες καθαρές, προσθέτει η Eichholz.

Οδηγός βήμα προς βήμα για το πλύσιμο με ξύδι

Τι θα χρειαστείτε:

Λευκό αποσταγμένο ξύδι

Πλυντήριο ρούχων

Προαιρετικά: μαγειρική σόδα

Βήμα 1: Τοποθετήστε τις πετσέτες

Βάλτε τις πετσέτες στο πλυντήριο. Φροντίστε να μην υπερφορτώσετε τον κάδο, καθώς οι πετσέτες χρειάζονται χώρο για να κινηθούν ώστε να καθαριστούν σωστά.

Βήμα 2: Προσθέστε το ξύδι

Ρίξτε 1/4 έως 1/2 φλιτζάνι λευκό αποσταγμένο ξύδι στη θήκη του μαλακτικού. Αν το πλυντήριό σας δεν διαθέτει ειδική θήκη, περιμένετε μέχρι να ξεκινήσει ο κύκλος ξεβγάλματος και ρίξτε το ξύδι απευθείας στον κάδο.

Βήμα 3: Επιλέξτε τις ρυθμίσεις πλύσης

Ξεκινήστε μια πλύση σε ζεστό ή καυτό κύκλο νερού, χωρίς απορρυπαντικό ή μαλακτικό. Το ξύδι θα λειτουργήσει από μόνο του ως φυσικό μαλακτικό και αποσμητικό.

Βήμα 4: Προαιρετική δεύτερη πλύση (για έξτρα απαλότητα ή έντονες οσμές)

Για ακόμα μεγαλύτερη φρεσκάδα, κάντε έναν δεύτερο κύκλο πλύσης χρησιμοποιώντας 1/2 φλιτζάνι μαγειρική σόδα (χωρίς ξύδι αυτή τη φορά). Αυτό το βήμα βοηθά ιδιαίτερα αν οι πετσέτες είναι πολύ ταλαιπωρημένες ή έχουν έντονη μυρωδιά κλεισούρας.

Βήμα 5: Στεγνώστε καλά

Στεγνώστε τις πετσέτες στο στεγνωτήριο σε χαμηλή ή μέτρια θερμοκρασία. Μην τις αφήνετε υγρές μέσα στο πλυντήριο για να αποφύγετε τη μούχλα. Μπορείτε να προσθέσετε μάλλινες μπάλες στεγνωτηρίου ή καθαρές μπάλες του τένις για να γίνουν πιο αφράτες.

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται αυτό; «Όποτε αρχίζουν να χάνουν την αφράτη υφή τους ή παρατηρείτε μια μυρωδιά κλεισούρας, είναι η ώρα για πλύσιμο με ξύδι», προτείνει η Eichholz.

Επιπλέον συμβουλές για τη διατήρηση της απαλότητας

Αποθηκεύστε τις πετσέτες σε δροσερό και στεγνό μέρος: Οι χώροι που δεν αερίζονται καλά συμβάλλουν στη δημιουργία μυρωδιάς μούχλας, ειδικά σε περιοχές με ζέστη και υγρασία.

Μην αφήνετε υγρές πετσέτες σε κλειστούς χώρους: Το να μένουν οι πετσέτες νωπές μέσα στο πλυντήριο ή στο καλάθι των απλύτων δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων.

Πηγή: Southern Living