Μέσα στην εβδομάδα, θα ανακοινώσει τους τομεάρχες της Συμπαράταξης, το Σάββατο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Εθνικό Συμβούλιο, ενώ μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν «κλειδώσει» ήδη και τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών.

Ένα «καυτό» καλοκαίρι μέσα στο οποίο ο θα επιχειρήσει όχι μόνο να βάλει τα «θεμέλια», αλλά να «χτίσει» ολόκληρο το «οικοδόμημα» της ΕΛΑΣ, ετοιμάζεται να περάσει ο Αλέξης Τσίπρας.

Μέσα στην εβδομάδα, θα ανακοινώσει τους τομεάρχες της Συμπαράταξης, το Σάββατο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Εθνικό Συμβούλιο, ενώ μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν «κλειδώσει» ήδη και τα πρώτα ονόματα για τα ψηφοδέλτια.

«Σκιώδης κυβέρνηση» και Εθνικό Συμβούλιο

Η εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, αναμένεται να είναι γεμάτη ειδήσεις για τη Συμπαράταξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τρίτη θα ανακοινωθούν τα ονόματα των τομεαρχών της ΕΛΑΣ και οι συμμετέχοντες στους τομείς εργασίας, όπως αποκάλυψαν τα «Παιχνίδια Εξουσία» και ο Βασίλης Σκουρής.

Όλα δείχνουν ότι τους ρόλους στη «σκιώδη κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα, θα αναλάβουν κατά κύριο λόγο πρόσωπα που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη. Όλα δείχνουν ότι ο Διονύσης Τεμπονέρας θα αναλάβει τον τομέα Εργασίας, ο γιατρός Σπύρος Δρίτσας τον τομέα Υγείας, ο Χάρης Τζήμητρας (που ήταν σε όλες τις συναντήσεις στην Κύπρο και με τους πρέσβεις) τον τομέα Εξωτερικών, ενώ στον τομέα Οικονομίας θα συμμετέχουν οι Δημήτρης Λιάκος και Φραγκίσκος Κουτεντάκης, χωρίς να αποκλείεται να υπάρξει και κάποιο όνομα-έκπληξη ως επικεφαλής.

Από εκεί και πέρα, η μεγάλη ημέρα είναι το Σάββατο. Διότι τότε θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, όπου θα επικυρωθούν οι αποφάσεις που θα ληφθούν μέσα στην εβδομάδα. Στην πραγματικότητα, θα έχει τον χαρακτήρα ενός άτυπου ιδρυτικού Συνεδρίου.

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Έρχονται και ψηφοδέλτια

Από εκεί και πέρα, είναι ξεκάθαρο ότι στην Αμαλίας προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, ως προς τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Αν και η βασική εκτίμηση είναι για την άνοιξη του 2027, ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να είναι έτοιμος για «μάχη», σε περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης «συρθεί» από τις εξελίξεις σε πρόωρες εκλογές.

Στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, αναμένεται να οριστούν και οι κατά τόπους τοπικές επιτροπές, που θα «τρέξουν» τη Συμπαράταξη μέχρι και τις εκλογές. Θα δημιουργηθεί μία ανά εκλογική περιφέρεια και το πόσα άτομα θα την απαρτίζουν θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της κάθε περιφέρειας. Φαίνεται ότι τα πρόσωπα που θα μετέχουν στις τοπικές επιτροπές, δεν θα είναι υποψήφιοι βουλευτές.

Οι περισσότεροι, πάντως, που θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ, θα το μάθουν σύντομα. Για την ακρίβεια, μέσα στο καλοκαίρι. Και αυτό, διότι στόχος είναι να πραγματοποιηθεί μια μαζική «προεκλογική εκστρατεία» μέσα στο καλοκαίρι. Σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό, ολόκληρης της χώρας.

Αυτή η εξέλιξη, δεν αποκλείεται να «πυροδοτήσει» τις ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ενταχθούν στη Συμπαράταξη, μέχρι το τέλος Ιουλίου, ώστε μέχρι τις αρχές του Σεπτεμβρίου να παραιτηθούν και από τις έδρες τους – χωρίς ωστόσο να έχουν εξασφαλισμένη θέση στα ψηφοδέλτια.