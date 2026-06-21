Το Σάββατο συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο- Ποια όργανα θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα.

Την πρώτη «σκιώδη κυβέρνηση» αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το προσεχές Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

-Εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί η πρώτη «σκιώδη κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα ο πρώην πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τους 24 τομεάρχες της ΕΛ.Α.Σ., πιθανότατα μαζί και με μέλη των τομέων. Οι τομεάρχες θα αποτελέσουν τους «σκιώδεις υπουργούς», οι οποίοι και θα ξεκινήσουν το "man to man" στους υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

-Το Σάββατο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος, το οποίο θα αποτελούν τα 301 μέλη που έχουν υπογράψει την ιδρυτική Διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ. και άλλα 50-70 μέλη ώστε να εκπροσωπηθούν περισσότερο οι γυναίκες αλλά και ορισμένες περιοχές που υποεκπροσωπούνται. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία ουσιαστικά θα κηρύξει τον προεκλογικό αγώνα της ΕΛ.Α.Σ.

-Το αμέσως επόμενο διάστημα θα συγκροτηθούν τα οργανωτικά γραφεία της ΕΛΑΣ ανά περιφέρεια και ανά νομό ώστε να ενταθεί η οργανωτική συγκρότηση του κόμματος ενόψει και της εκλογικής μάχης.

-Πέραν του Εθνικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί και η συγκρότηση ενός ενδιάμεσου οργάνου, της 75μελούς Πολιτικής Επιτροπής, ενώ το κορυφαίο όργανο, το Συντονιστικό Κέντρο θα αποτελείται από 15 μέλη.

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-Ονόματα Τομεαρχών δεν έχουν διαρρεύσει. Δια της ατόπου απαγωγής θεωρείται πολύ πιθανόν να είναι πρόσωπα όπως η Ευγενία Φωτονιάτα, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Δημήτρης Λιάκος, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο Σπύρος Δρίτσας, η Μαρία Λεπενιώτη, ο Χάρης Τζήμητρας και άλλοι, ενώ σημαντικό ρόλο θα έχουν ο Γιώργος Χουλιαράκης και ο Κώστας Γαβρόγλου.

-Ειλημμένη φέρεται να είναι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ενισχυθεί το επικοινωνιακό επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ.