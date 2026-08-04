Από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στη Ψάθα έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη πληρώματος του ενός Bell.

Νομικές ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου Bell, το οποίο συνετρίβη κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Ψάθα στις 2 Αυγούστου, ξεκίνησαν η μητέρα και η αδελφή του αδικοχαμένου πιλότου.

Η οικογένεια του Αριστοτέλη έδωσε εντολή σε δικηγορικό γραφείο να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου, εφόσον προκύψει ότι πράξεις ή παραλείψεις συνέβαλαν στην τραγική απώλεια του έμπειρου χειριστή.

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Η οικογένεια ζητά να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους τυχόν εμπλέκονται, για τον θάνατο ενός πιλότου που, όπως αναφέρει, συμμετείχε με αυταπάρνηση στις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, συμβάλλοντας στην προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.

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«Η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου ήρωα - Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου τύπου bell που επιχειρούσε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, έδωσαν την εντολή στο δικηγορικό μας γραφείο να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ενώπιον του κου Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, δια της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος , προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον αδόκητο θανάτο του γιου και αδερφού τους Αριστοτέλη και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.

Τις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου που με πράξη ή παράλειψη του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας που με αυτοθυσία έδινε αγώνα όλες αυτές τις μέρες για να σωθούν ζωές και περιουσίες», σημειώνει η δικηγόρος Βάσω Πανταζή.

«Οι συνάδελφοι έριχναν νερό για να κατευνάσουν τη φωτιά ώστε να μπω μέσα για να απεγκλωβίσω τους πιλότους»

Τις πρώτες στιγμές μετά το δυστύχημα περιέγραψε ο ιπτάμενος γιατρός και χειρουργός Γιώργος Ντούλας, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έσπευσε στο σημείο της πτώσης και απεγκλώβισε τους δύο επιβαίνοντες του ελικοπτέρου.

«Βρισκόμασταν στη διασταύρωση του δρόμου Ψάθας προς Πόρτο Γερμενό είδαμε σε πραγματικό χρόνο τη σύγκρουση στον αέρα. Ειδοποιηθήκαμε ότι πρέπει να σπεύσουμε. Συναντηθήκαμε με τους πυροσβέστες λίγα μέτρα από το σημείο που είχε πέσει το ελικόπτερο κάθετα. Οι συνάδελφοι έριχναν νερό για να κατευνάσουν τη φωτιά ώστε να μπω μέσα για να απεγκλωβίσω τους πιλότους , δεν είχα εικόνα πού ακριβώς ήταν γιατί είχε καπνό και τα τοξικά αέρια που βγαίναν λόγω της καύσης της ατράκτου και των καυσίμων, είναι πολύ επικίνδυνα και προκαλούν θερμικό έγκαυμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Ντούλας στάθηκε και στην ιδιαιτερότητα της τραγωδίας, καθώς είναι το δεύτερο περιστατικό σύγκρουσης ελικοπτέρων αεροπυρόσβεσης παγκοσμίως.

Στη ΔΑΟΕ η προανάκριση

Η διερεύνηση της υπόθεσης έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικές αρχές θα εξετάσουν κάθε πιθανό παράγοντα που οδήγησε στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, ενώ μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης η σχετική δικογραφία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να οριστούν τρεις πραγματογνώμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι θα συντάξουν τεχνικές εκθέσεις. Παράλληλα θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο φωτογραφικό, βιντεοληπτικό και άλλο αποδεικτικό υλικό.

Αυτοψία με drone

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με επικεφαλή τον διευθυντή της υπηρεσίας πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο της συντριβής.

Για την ακριβέστερη χαρτογράφηση της περιοχής χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο κατέγραψε εναέριες εικόνες υψηλής ανάλυσης τόσο του σημείου πρόσκρουσης όσο και της ευρύτερης περιοχής.

Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα ενσωματωθεί στη δικογραφία, ενώ θα αποσταλεί συμπληρωματικά και στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Βοιωτίας.

Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από τη σύγκρουση

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη όταν δύο ελικόπτερα τύπου Bell AB-214 ST, που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική, συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής, που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο. Αντίθετα, το πλήρωμα του δεύτερου αεροσκάφους διασώθηκε, με τον Βρετανό πιλότο και τον Έλληνα μεταφραστή να νοσηλεύονται με ορθοπεδικά τραύματα, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Ποιος είναι αρμόδιος για τη διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η διερεύνηση του αεροπορικού σκέλους του δυστυχήματος δεν υπάγεται στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καθώς τα δύο ελικόπτερα φέρουν αμερικανικό νηολόγιο.

Για τον λόγο αυτό, αρμόδια αρχή είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών (FAA), η οποία έχει ήδη ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, που έχει μισθώσει τα ελικόπτερα στο ελληνικό Δημόσιο, και έχει ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι, μολονότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ δεν έχει την κύρια αρμοδιότητα στην υπόθεση, η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τη συνδρομή του, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο κατά την εξέλιξη της έρευνας.