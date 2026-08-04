Επτά συλλήψεις σε μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος της Βουλγαρίας.

Μεγάλη επιχείρηση κατά της παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαιντανύλης πραγματοποίησαν οι Αρχές της Βουλγαρίας, εντοπίζοντας εργαστήριο που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κάλυπτε σχεδόν το σύνολο της εγχώριας αγοράς της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος (GDCOC) σε περιοχή του προαστίου Φιλίποβτσι στη Σόφια, όπου εντοπίστηκε εγκατάσταση με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για την παραγωγή φαιντανύλης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας Ιβάν Ντεμέρτζιεφ ανακοίνωσε την εξάρθρωση του εργαστηρίου, σημειώνοντας ότι οι βασικοί παραγωγοί έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ αναμένονται και νέες συλλήψεις στο πλαίσιο της έρευνας.

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Παραγωγή έως και 10 κιλών την ημέρα

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Λιουμπομίρ Νικόλοφ, το συγκεκριμένο εργαστήριο αποτελούσε την κύρια πηγή φαιντανύλης που κυκλοφορούσε στη Βουλγαρία.

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Όπως ανέφερε, στις εγκαταστάσεις βρέθηκαν πρόδρομες χημικές ουσίες αλλά και έτοιμες ποσότητες της ναρκωτικής ουσίας. Οι εκτιμήσεις των αρχών αναφέρουν ότι η δυναμικότητα παραγωγής έφτανε από 6 έως 10 κιλά φαιντανύλης ημερησίως.

Ο Νικόλοφ υποστήριξε ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της έρευνας, η διακοπή λειτουργίας του εργαστηρίου αναμένεται να προκαλέσει σημαντική έλλειψη της ουσίας στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα. Τρεις άνδρες ηλικίας 42 και 53 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν βασικό ρόλο στην παραγωγή, συνελήφθησαν όταν προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο με αυτοκίνητο.

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Οι αρχές ανέφεραν ότι οι συγκεκριμένοι είχαν προηγούμενες καταγραφές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Παράλληλα, ακόμη τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, καθώς φέρονται να συμμετείχαν στο δίκτυο διακίνησης της ουσίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα λειτουργούσε με ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα μυστικότητας και διέθετε οργανωμένο δίκτυο διανομέων που έφτανε μέχρι τον τελικό χρήστη.

Πώς οι Αρχές εξάρθρωσαν το κύκλωμα

Οι βουλγαρικές αρχές αποκάλυψαν ότι η έρευνα για την υπόθεση είχε ξεκινήσει από τον Απρίλιο, με τις υπηρεσίες ασφαλείας να παρακολουθούν τη δράση του κυκλώματος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών διαπιστώθηκε ότι ένα από τα άτομα που εμπλέκονταν στην παραγωγή είχε αποκτήσει γνώσεις παρασκευής φαιντανύλης μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον εάν υπάρχουν και άλλες εγκαταστάσεις παραγωγής της ουσίας στη χώρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να δείχνουν εισαγωγή ή εξαγωγή φαιντανύλης από τη Βουλγαρία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εγκατάστασης όπου λειτουργούσε το εργαστήριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο χώρος εμφανίζεται να ανήκει στον Δήμο της Σόφιας, ενώ υπάρχουν και έγγραφα μίσθωσης τα οποία εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι βουλγαρικές Αρχές υπογραμμίζουν ότι η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών θα συνεχιστεί με στόχο όχι μόνο τους διακινητές, αλλά κυρίως τα δίκτυα παραγωγής και προμήθειας.