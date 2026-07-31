Μεγάλη ήταν και η «σοδειά» στα λαθραία τσιγάρα,, όπου κατά το εξάμηνο κατασχέθηκαν συνολικά 4.126.057 τσιγάρα, 70 κιλά καπνού, 3.346 πούρα και 29.340 θερμαινόμενες ράβδοι καπνού.

Εντυπωσιακά ευρήματα, από μεγάλα ποσά αδήλωτων μετρητών και εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα μέχρι ναρκωτικά, χρυσό, παραποιημένα προϊόντα και παράνομο οπλισμό, έφεραν στο φως οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στα τελωνεία της χώρας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι τελωνειακοί ελεγκτές πραγματοποίησαν στοχευμένες επιχειρήσεις σε αεροδρόμια, λιμάνια και συνοριακούς σταθμούς, αξιοποιώντας συστήματα X-Ray και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ανιχνευτές. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η παράνομη διακίνηση μετρητών, τα ναρκωτικά, τα προϊόντα απομίμησης και το λαθρεμπόριο καπνικών, αλκοολούχων και άλλων προϊόντων.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα σε ρευστά διαθέσιμα. Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 2,06 εκατ. ευρώ, 91.723 δολάρια, καθώς και μεγάλα ποσά σε λίρες Αγγλίας και Τουρκίας, δηνάρια, λεκ, λέβα και ελβετικά φράγκα. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης τραπεζική επιταγή αξίας 191.357 λέι Ρουμανίας, 60 χρυσά νομίσματα και έξι πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 190 γραμμαρίων.

Μόνο στο Τελωνείο Ευζώνων εντοπίστηκαν περισσότερα από 707.000 ευρώ, ενώ στο Τελωνείο Κήπων οι έλεγχοι αποκάλυψαν 707.577 ευρώ, 10.400 δολάρια και σημαντικά ποσά σε άλλα νομίσματα, μαζί με τα 60 χρυσά νομίσματα και τις έξι πλάκες χρυσού. Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο «Μακεδονία», στην Κακαβιά, στις Καστανιές και στη Μυτιλήνη καταγράφηκαν επίσης υποθέσεις αδήλωτων χρηματικών ποσών.

Μεγάλη ήταν και η «σοδειά» στα λαθραία καπνικά. Κατά το εξάμηνο κατασχέθηκαν συνολικά 4.126.057 τσιγάρα, 70 κιλά καπνού, 3.346 πούρα και 29.340 θερμαινόμενες ράβδοι καπνού. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας συνελήφθησαν, μεταξύ άλλων, 17 επιβάτες που είχαν στις αποσκευές τους συνολικά 697.980 τσιγάρα και 2.806 πούρα, ενώ σε εγκαταλελειμμένες αποσκευές εντοπίστηκαν περισσότερα από 2,3 εκατ. τσιγάρα.

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Οι έλεγχοι αποκάλυψαν παράλληλα εκτεταμένη διακίνηση παραποιημένων προϊόντων. Συνολικά δεσμεύτηκαν 31.013 παράνομα και παραποιημένα είδη, μεταξύ των οποίων ρούχα, παπούτσια, ρολόγια, τσάντες και γυαλιά ηλίου. Στους Κήπους κατασχέθηκαν περισσότερα από 22.000 προϊόντα με πλαστά σήματα γνωστών εταιρειών, ενώ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντοπίστηκαν χιλιάδες απομιμήσεις σε αποσκευές και ταχυδρομικά δέματα.

Σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών βρέθηκαν επίσης στα τελωνεία. Ο συνολικός απολογισμός περιλαμβάνει 129 κιλά KHAT, 25 κιλά κάνναβης και 574 γραμμάρια THC. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας οι σκύλοι ανιχνευτές συνέβαλαν στον εντοπισμό μεγάλων ποσοτήτων KHAT και κάνναβης σε αποσκευές και δέματα, ενώ στο Ορμένιο κατασχέθηκαν 11 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κρυμμένα μέσα σε συσκευασίες ηλεκτρονικών συσκευών.

Ανάμεσα στις πιο ασυνήθιστες υποθέσεις ήταν η κατάσχεση στη Μυτιλήνη τμήματος απολιθωμένου κορμού δένδρου από την προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, αξίας άνω των 7.000 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθη αλλοδαπή επιβάτιδα, ενώ το εύρημα πρόκειται να αποδοθεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Στους Κήπους, εξάλλου, μεταξύ των παράνομων φορτίων βρέθηκαν ακόμη και δύο κόκκινοι παπαγάλοι Μακάο, όπως απεικονίζεται και στη φωτογραφία του δελτίου της ΑΑΔΕ.

Στο μέτωπο του παράνομου οπλισμού, η ΑΑΔΕ αναφέρει συνολικά 528 είδη. Στους Κήπους κατασχέθηκαν αεροβόλα όπλα, αμπούλες CO2 και μεταλλικά σφαιρίδια, ενώ στη Μυτιλήνη εντοπίστηκαν σε οχήματα από την Τουρκία μαχαίρια, στιλέτα, σουγιάς και πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος. Οι κάτοχοι συνελήφθησαν και οι σχετικές δικογραφίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Οι επιχειρήσεις επεκτάθηκαν ακόμη σε παράνομα φάρμακα και φυτοφάρμακα, λαθραία αλκοολούχα ποτά, καύσιμα, κινητά τηλέφωνα και άλλα προϊόντα. Στο 1ο Τελωνείο Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 855 μεγάλοι σάκοι του ενός τόνου με ουρία λόγω ψευδούς δήλωσης καταγωγής, ενώ από δύο υποθέσεις ψευδούς δήλωσης και δασμολογικής κατάταξης εισπράχθηκαν συνολικά 280.308 ευρώ.