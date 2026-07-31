Ο Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε την κατάσταση στη Θέουτα ως «μία επίθεση, μία παραβίαση της κυριαρχίας της Ισπανίας».

Η αντιπολίτευση στην Ισπανία έχει στοχοποιήσει τις μεταναστευτικές πολιτικές του Πέδρο Σάντσεθ μετά την εισροή σχεδόν 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο στον θύλακα της Θέουτα τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του θύλακα, 34 άτομα είναι νεκρά.

Για την αντιμετώπιση της έκρυθμης κατάστασης έχουν σταλεί στον ισπανικό θύλακα στρατός και αστυνομία για να διασφαλίσουν τα σύνορα. Μιλώντας νωρίτερα από τη Θέουτα, ο Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε την κατάσταση ως «μία επίθεση, μία παραβίαση της κυριαρχίας της Ισπανίας».

Ο υπουργός εσωτερικών της Ισπανίας την Παρασκευή είπε πως σχεδόν 60.000 μετανάστες μπήκαν παράνομα στη Θέουτα. Ο θύλακας έχει πληθυσμό σχεδόν 80.000 άτομα. Από αυτούς, οι μισοί σχεδόν έχουν επιστρέψει με τη θέλησή τους στο Μαρόκο. Η ισπανική προεδρία είπε ότι οι μετανάστες αναχωρούν από τη Θέουτα με ρυθμό σχεδόν 150 άτομα το λεπτό.

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Στη Μαδρίτη, οι επικριτές του Σάντσεθ είπαν πως η κρίση αυτή ήταν δικό του δημιούργημα. που πυροδοτήθηκε από το σχέδιο της κυβέρνησής του να νομιμοποιήσει πάνω από 1 εκατ. μετανάστες.

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Ο Santiago Abascal, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Vox, κατηγόρησε τονΣάντσεθ πως ξεκίνησε μία «εισβολή» με τις μεταναστευτικές του πολιτικές και τόνισε ότι η μεταναστευτική αυτή κρίση δείχνει ότι ο πρωθυπουργός [συμπεριφέρεται σαν εχθρός της Ισπανίας».

«Οποιοσδήποτε μελλοντικός βιασμός ή μαχαίρωμα θα είναι εισαγόμενα περιστατικά από τον Πέδρο Σάντσεθ και το κληροδότημα του είναι η κατάρρευση του στεγαστικού προβλήματος και του υγειονομικού μας συστήματος. Ο Πέδρο Σάντσεθ είναι ένοχος για όλα όσα κάνουν τους Ισπανούς να υποφέρουν τώρα και στο μέλλον. Αυτή η εθνική έκτακτη ανάγκη μπορεί να επιλυθεί μονό με την αποχώρηση του Σάντσεθ πριν προσπαθήσει να κλέψει τις επόμενες εκλογές, και με την προσαγωγή στη δικαιοσύνη του προδότη και μαφιόζου Πέδρο Σάντσεθ».

{https://x.com/Breaking911/status/2082866603117416520}

Ο Alberto Núñez Feijóo, επικεφαλής του κεντροδεξού People’s Party, αντίστοιχα συνέδεσε την κρίση στη Θέουτα με τις «ανεύθυνες αποφάσεις, σαν αυτές που ελήφθησαν αναφορικά με την μεταναστευτική πολιτική». Πρόσθεσε πως τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από τη Θέουτα αντικατοπτρίζουν «μία αναχρονιστική εικόνα που δεν αξίζει στην Ισπανία».

Σε ανάρτησή του στο X, ο γ.γ. του κόμματος, Miguel Tellado, είπε πως «κανείς δεν μπορεί να εκπλήσσεται που χιλιάδες άνθρωποι θέλουν να περάσουν στη χώρα που νομιμοποιεί πάνω από 1 εκατ. παράτυπους μετανάστες μέσα σε μία νύχτα. Όχι μόνο δεν σταματάμε τη χιονοστιβάδα, αλλά στέλνουμε το μήνυμα σε αυτούς πως μπορούν σύντομα να γίνουν Ισπανοί».

{https://x.com/L_ThinkTank/status/2083174492356870381}

Την ίδια ώρα, η Isabel Díaz Ayuso, η πρόεδρος του κόμματος στην περιφέρεια της Μαδρίτης, κατηγόρησε τον Σάντσεθ, ότι «επιτρέπει μία εισβολή στην Ισπανία, μέσω της Θέουτα με στόχο να συγκαλύψει τις δίκες εναντίον του» αναφερόμενη στις υποθέσεις διαφθοράς που αντιμετωπίσει το κόμμα του.

Στην αντεπίθεση η κυβέρνηση της Ισπανίας

Εκπρόσωπος του υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας επισήμανε πως η κρίση στη Θέουτα δεν έχει να κάνει με τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και τόνισε πως κανείς από όσους μπήκαν παράνομα στη Θέουτα δεν θα είναι επιλέξιμοι για να επωφεληθούν από το νομικό πλαίσιο.

«Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, όπως η απόδειξη διαμονής στην Ισπανία πριν απ΄την 1η Ιανουαρίου του 2026 και η απόδειξη συνεχόμενης διαμονής στην Ισπανία για πέντε μήνες πρι από την υποβολή της αίτησης» είπε ο εκπρόσωπος. Επιπλέον, η καταλυτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης, που ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο έχει ήδη λήξει από τον Ιούνιο.

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Η κυβέρνηση Σάντσεθ έχει υπερασπιστεί τη νομμοποίηση του μεταναστευτικού της σχεδίου ως απαραίτητο μέσο για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας εν μέσω σημαντικής μείωσης των γεννήσεων. Η κίνηση έτυχε απροσδόκητης στήριξης από την Καθολική εκκλησία.

Ωστόσο, το σχέδιο είναι αμφιλεγόμενο στο εσωτερικό της χώρας, με ορισμένες δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι πάνω από τους μισούς Ισπανούς πιστεύουν ότι η χώρα φιλοξενεί ήδη πάρα πολλούς ξένους. Έχει επίσης προκαλέσει κριτική από προσωπικότητες όπως η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία αμφισβήτησε τις πολιτικές του Σάντσεθ κατά τη διάρκεια συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών τον περασμένο μήνα.

ΗΜελόνι χαρακτήρισε την Πέμπτη τις εικόνες από τη Θέουτα «εντυπωσιακές» και δήλωσε ότι η χώρα της είναι έτοιμη να πιέσει για τον αποκλεισμό της Ισπανίας από τη Ζώνη Σένγκεν, τη συνθήκη των 29 χωρών όπου οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα έχουν σε μεγάλο βαθμό καταργηθεί.

{https://x.com/AlertaNews24/status/2082867117766963447}

Οι δύο θύλακες της Ισπανίας στη βόρεια Αφρική, η Θέουτα και η Μελίγια, αποτελούν μέρος της Ζώνης Σένγκεν, αλλά υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες που απαιτούν τη διενέργεια ελέγχων ταυτότητας και εγγράφων κατά την αναχώρηση προς προορισμούς στην ηπειρωτική Ευρώπη. Στην πράξη, αυτοί οι κανονισμοί εμποδίζουν τους μη αδειοδοτημένους μετανάστες να επιβιβαστούν στα πορθμεία που διασχίζουν το Στενό του Γιβραλτάρ.

Δικαστική αντίδραση;

Επίσης, οι ισπανικές Αρχές, αποδίδουν την παρούσα κρίση σε μία νομική απόφαση που εξέδωσε το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας, τον περασμένο μήνα. «Αυτά τα γεγονότα σχετίζονται με τη δικαστική απόφαση» είπε ο Ισπανός ΥΠΕΞ την Πέμπτη.

Στις 8 Ιουνίου, το Ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε πως οι διαδικασίες άμεσης επιστροφής δεν αφορούν σε μετανάστες που εντοπίζονται κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα και τη Μελίγια δια θαλάσσης. Σύμφωνα με την απόφαση, η παρούσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο σε μη εξουσιοδοτημένους μετανάστες να επιστραφούν χωρίς επίσημη διαδικασία απέλασης αν συλληφθούν να παραβιάζουν φυσικό σύνορο.

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Οι μη εξουσιοδοτημένοι μετανάστες μπορούν επίσης να επιστραφούν αν διασχίσουν μη οριοθετημένο θαλάσσιο σύνορο αλλά έχουν το δικαίωμα επίσης διαδικασίας επέλασης. Στην απόφασή του, το ανώτατο δικαστήριο, ανέφερε πως οι Αρχές θα πρέπει να εγκαταστήσουν κάποιου είδους «περιορισμού θαλάσσιων μέτρων» αν θέλουν την άμεση επιστροφή μεταναστών που συλλαμβάνονται στη θάλασσα. Την Παρασκευή ο Σάντσεθ είπε ότι η κυβέρνησή του αναμένεται να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες τοποθετώντας σημαδούρες στις ακτές των αυτόνομων πόλεων.

Μία ακόμα μαροκινή κρίση

Η πλευρά του Μαρόκου συνήθως προστατεύεται από ένοπλες δυνάμεις που συνήθως συνεργάζονται με τις ισπανικές αρχές που περιπολούν στη Θέουτα και οι οποίοι αποτρέπουν τις εισροές μεταναστών προς τον ισπανικό θύλακα. Αλλα αυτές τις ημέρες, οι ισπανικές Αρχές είπαν ότι οι ομόλογοί τους από το Μαρόκο έχουν εξαφανιστεί τις τελευταίες μέρες, αφήνοντας στην ουσία την περιοχή απροστάτευτη.

Η απουσία Μαροκινών φρουρών στα σύνορα υποδηλώνει μία πρόσφατη κρίση στο Ραμπάτ και ενδεχομένως μία αντίδραση για την επαναπροσέγγιση του Σάντσεθ προς την Αλγερία που υποστηρίζει την αυτοκυριαρχία της στη Δυτική Σαχάρα, μία περιοχή που διεκδικεί το Μαρόκο.

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Το Μαρόκο καταγράφει ρεκόρ σε χαλαρούς ελέγχους στα σύνορά του στη Θέουτα και τη Μελίογια για να ασκήσει πολιτική πίεση στη Μαδρίτη. Το τελευταίο μεγάλο περιστατικό έγινε το 2021, όταν οι ισπανικές Αρχές, επέτρεψαν στον πρόεδρο της περιοχής της δυτικής Σαχάρας να αποδεχθεί ιατρική θεραπεία στην Ισπανία.

Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, οι Μαροκινές Αρχές όχι μόνο δεν εμπόδισαν τη μαζική εισροή των μεταναστών αλλά ενδεχομένως και να τη διευκόλυναν στέλνοντας λεωφορεία που μετέφεραν πάνω από 1.000 μετανάστες στα σύνορα. Σε ορισμένα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media, φαίνεται φρουρός των μαροκινών Αρχών στα σύνορα να ανοίγει την πόρτα και να περνούν μετανάστες.

Η κρίση του 2021

Το 2021, η παραβίαση δεν οδήγησε σε καμία αξιοσημείωτη εισροή μη εξουσιοδοτημένων μεταναστών στην ηπειρωτική Ισπανία και την ευρύτερη ΕΕ. Ωστόσο, η μαζική παραβίαση των συνόρων πριν από πέντε χρόνια έσπειρε χάος στη Θέουτα και άσκησε πίεση στη Μαδρίτη να σταματήσει περαιτέρω περιστατικά. Σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τις σχέσεις της με τη Ραμπάτ μετά την κρίση, η κυβέρνηση Σάντσεθ ανακοίνωσε την πλήρη ανατροπή της θέσης της σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα, η οποία κυβερνιόταν από την Ισπανία μέχρι το 1975, όταν το Μαρόκο ανέλαβε τον έλεγχο μεγάλου μέρους της επικράτειας.

{https://x.com/clarincom/status/2082856241685237954}

Για δεκαετίες, η Μαδρίτη υποστήριζε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για τη διευθέτηση του καθεστώτος της περιοχής - μια θέση που υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά σε μια επιστολή του 2022 προς τον βασιλιά του Μαρόκου Μωάμεθ ΣΤ΄, ο Σάντσεθ άλλαξε πορεία και χαρακτήρισε την πρόταση της Ραμπάτ να αναγνωριστεί η Δυτική Σαχάρα ως αυτόνομη περιοχή υπό μαροκινή κυριαρχία «την πιο σοβαρή, ρεαλιστική και αξιόπιστη» πορεία δράσης.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε μια σημαντική διαμάχη μεταξύ της Ισπανίας και της Αλγερίας, η οποία υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Δυτικής Σαχάρας και είναι ο περιφερειακός αντίπαλος του Μαρόκου. Αποκαλώντας τη θέση της Μαδρίτης «ηθικά και ιστορικά απαράδεκτη», ο πρόεδρος της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Τεμπούν κατηγόρησε την Ισπανία ότι «παραβίασε τα πάντα» και ανέστειλε τη συνθήκη συνεργασίας που διέπει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, οδηγώντας σε κατάρρευση των ισπανικών εξαγωγών.

Απείλησε επίσης να ακυρώσει τις συμβάσεις καυσίμων με τη Μαδρίτη, η οποία βασίζεται στην Αλγερία για περίπου το ένα τρίτο του φυσικού αερίου που καταναλώνει, αλλά τελικά τήρησε αυτές τις δεσμεύσεις.

{https://x.com/Santi_ABASCAL/status/2082786992773836886}

Μετά από χρόνια προσπαθειών αποκατάστασης των σχέσεων, νωρίτερα αυτόν τον μήνα οι εντάσεις φάνηκαν να έχουν εκτονωθεί. Πετώντας απευθείας από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ με προορισμό το Αλγέρι, ο Σάντσεθ συνάντησε τον Τεμπούν και αποκάλυψε μια συμφωνία που ενισχύει στενότερους πολιτικούς και εμπορικούς δεσμούς και αυξάνει τις εξαγωγές φυσικού αερίου στην Ισπανία κατά 10%.

Το Ραμπάτ δεν εξέδωσε κανένα επίσημο σχόλιο για την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ισπανίας και Αλγερίας, οι οποίες είχαν διακοπεί από το 2021. Ο, σε μεγάλο βαθμό κρατικά προσκείμενος Τύπος του Μαρόκου, δεν υπαινίχθηκε ότι η συμφωνία είχε προκαλέσει οργή στη χώρα. Αντ' αυτού, έντυπα όπως η ηλεκτρονική εφημερίδα Hespress παρουσίασαν την προσέγγιση ως ταπείνωση για τον Τεμπούν και τόνισαν ότι η συμφωνία που υπογράφηκε στο Αλγέρι δεν ανέτρεψε τη θέση της Μαδρίτης σχετικά με τον έλεγχο της Δυτικής Σαχάρας από το Μαρόκο.

Εκπρόσωπος της μαροκινής πρεσβείας στη Μαδρίτη αρνήθηκε ότι το Ραμπάτ έπαιξε οποιονδήποτε ρόλο στην τρέχουσα κρίση και απέδωσε το μαζικό κύμα μεταναστών σε «εγκληματικές οργανώσεις». «Το Μαρόκο δεν ευνοεί ούτε ενθαρρύνει την παράτυπη μετανάστευση», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο πρακτορείο ειδήσεων Europa Press. Προς το παρόν, η ισπανική κυβέρνηση υποβαθμίζει επίσης τις εντάσεις.

Ο Σάντσεθ χαρακτήρισε την Παρασκευή το Μαρόκο ως «σύμμαχο» στην καταπολέμηση «της μαφίας που εμπορεύεται ανθρώπους». Εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε ότι «η σχέση με το Μαρόκο είναι εξαιρετική και ο συντονισμός για τη μετανάστευση και άλλα ζητήματα παραμένει πολύ ισχυρός». Οι κυβερνήσεις και των δύο χωρών βρίσκονται σε συνεχή επαφή σε όλα τα επίπεδα για να ενισχύσουν περαιτέρω αυτόν τον έντονο και παραγωγικό συντονισμό και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν την κατάσταση στη Θέουτα», κατέληξε ο εκπρόσωπος.

{https://www.youtube.com/watch?v=XX4ER36UqcQ}

Με πληροφορίες του Politico





