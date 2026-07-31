Αντισυνταγματική η ιδιωτικοποίηση του νερού, παραβιάζει τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Την κατηγορηματική αντίθεσή του στα σχέδια ιδιωτικοποίησης του νερού και των εταιρειών ύδρευσης εξέφρασε με ανακοίνωσή του το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος τονίζει πως κάθε κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση είναι αντισυνταγματική και παραβιάζει τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στην ανανκοίνωσή του, διατυπώνει σφοδρές αντιρρήσεις ως προς τις «ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για την επέκταση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, στο βαθμό που επιφέρουν τη μερική ιδιωτικοποίηση της παροχής υπηρεσιών ύδατος μέσω της συγχώνευσης και απορρόφησης 70 δημοτικών και τοπικών παρόχων υπηρεσιών ύδατος και αποχέτευσης από δύο εταιρείες (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) που είναι ανώνυμες εταιρείες, εισηγμένες στο χρηματιστήριο και ανήκουν σε ποσοστό 49 και πλέον τοις εκατό σε ιδιώτες.

»Με τις επιχειρούμενες αναγκαστικές συγχωνεύσεις, αφενός, αποξενώνεται η τοπική Αυτοδιοίκηση από την παροχή υπηρεσιών ύδατος παρότι γνωρίζει καλύτερα τις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής κοινωνίας και, αφετέρου, παραχωρείται στις δύο εταιρείες που είναι σχεδόν κατά το ήμισυ ιδιωτικοποιημένες, δημόσια και δημοτική περιουσία» αναφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά.

Καταλήγει λέγοντας πως κρίνει ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις εγείρουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας και μη συμμόρφωσης με τις επανειλημμένες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τονερό ως δημόσιο αγαθόκαι επαναλαμβάνει την πάγια αντίθεση του σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησής του και καλεί την Πολιτεία να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα στη διαχείριση και τιμολόγησή του νερού».