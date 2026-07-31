Μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, αίρεται το απαγορευτικό απόπλου.

Αίρεται το απαγορευτικό απόπλου, που είχε επιβληθεί τις προηγούμενες ώρες εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και τα δρομολόγια των πλοίων αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.

Από τις 19:00 εκτελούνται τα δρομολόγια από τον Πειραιά, ενώ ήρθη και το απαγορευτικό απόπλου που ίσχυε για το λιμάνι της Ραφήνας. Χωρίς προβλήματα αναχωρούν τα πλοία και από το Λαύριο.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά στο δρομολόγιο που είναι προγραμματισμένο για τις 23:55, από το Λαύριο με προορισμό τον Άγιο Ευστράτιο και την Καβάλα, η οριστική απόφαση για την εκτέλεσή του θα ληφθεί μετά την έκδοση του νέου δελτίου καιρού, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση.

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