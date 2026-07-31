Στο λιμάνι του Πειραιά κανονικά εκτελούνται τα περισσότερα δρομολόγια.

Καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου καθηλωμένα παραμένουν σήμερα Παρασκευή τα πλοία στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων. Αβέβαιο είναι ακόμα αν αύριο Σάββατο εκτελεστούν κανονικά τα προγραμματισμένα δρομολόγια τόσο σε Ραφήνα όσο και σε Λαύριο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Λιμενικού Σώματος, Θεοφάνη Μπαλατσούκα, «αναμένουμε και τα νεότερα δελτία καιρού, ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα δρομολόγια».

Οι αποφάσεις για το Σάββατο

«Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Ωστόσο περιμένουμε. Εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε έξι ώρες. Μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν φαίνονται καλά, ειδικά για τη Ραφήνα και το Λαύριο. Δεν πρόκειται να εκτελεστούν δρομολόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Υπογράμμισε ότι «Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, με σιγουριά. Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή. Όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας. Να υπάρξει μία συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι μία ώρα τουλάχιστον μιάμιση και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε. Να ακολουθούμε λοιπόν, τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου. Και όσον αφορά δικαιώματα επιβατών για καθυστερήσεις και θέματα γενικότερα με το ταξίδι τους, υπάρχει και ενημερωτική σελίδα στο Υπουργείο μας με τα δικαιώματα των επιβατών και θα πρέπει επίσης σε οποιοδήποτε παράπονο ή οτιδήποτε να επικοινωνούν και με την ακτοπλοϊκή εταιρεία και με την Λιμενική Αρχή».

Αναφορικά με το λιμάνι του Πειραιά, ο ίδιος υπογράμμισε ότι «αυτήν τη στιγμή τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά».

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