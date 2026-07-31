Στο λιμάνι του Πειραιά η αναχώρηση κάθε πλοίου αποφασίζεται κατά περίπτωση από τον πλοίαρχο, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την ασφαλή εκτέλεσή τους, ενώ ήδη έχουν ακυρωθεί δρομολόγια.

Με απαγορευτικό απόπλου ξεκινούν οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις για τους πρώτους αδειούχους του Αυγούστου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο προκαλούν σημαντικά προβλήματα και στα δρομολόγια των πλοίων με απαγορεύσεις απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και κατά τόπους αγγίζουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 9, δυσχεραίνοντας την εκτέλεση των δρομολογίων προς τα νησιά.

Στο λιμάνι του Πειραιά η αναχώρηση κάθε πλοίου αποφασίζεται κατά περίπτωση από τον πλοίαρχο, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την ασφαλή εκτέλεσή τους, ενώ ήδη έχουν ακυρωθεί δρομολόγια. Το πρωί ακυρώθηκε δρομολόγιο πλοίου για Σύρο, Τήνο και Μύκονο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της χώρας θα φτάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 9 μποφόρ.

Δείτε εδώ τα δρομολόγια και τις αλλαγές της Blue Star

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Προβλήματα στον Πειραιά

Στο λιμάνι του Πειραιά, αντίθετα, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση το «Blue Star Paros» για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα αναχωρήσει.

Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 έως 8 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

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Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες στην Αττική - Οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα στην Πεντέλη

Δύσκολες καιρικές συνθήκες επικρατούν και σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τους θυελλώδεις βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους να αποτελούν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι φτάνουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, κυρίως από το Βόρειο Αιγαίο, τις βόρειες Κυκλάδες και το στενό του Καφηρέα έως τη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων. Στη νότια Κρήτη, όπου τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν μεγάλες πυρκαγιές, εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 έως 9 μποφόρ, κυρίως στα νότια παράλια, καθώς το ανάγλυφο της περιοχής ενισχύει το φαινόμενο των καταβατών ανέμων.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ERTnews Όλγα Παπαβγούλη οι συνθήκες αυτές διατηρούν πολύ υψηλή την επικινδυνότητα για πυρκαγιές, παρά το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες στα ανατολικά παραμένουν σχετικά συγκρατημένες λόγω του μελτεμιού.

Η χώρα παρουσιάζει έντονη θερμοκρασιακή αντίθεση. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του Αιγαίου ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά, όπου οι βόρειοι άνεμοι λειτουργούν ως καταβάτες, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς και τοπικά θα τους ξεπεράσει σε περιοχές της Άρτας, της Αιτωλοακαρνανίας και της βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Στα Δωδεκάνησα αναμένονται θερμοκρασίες έως και 38 βαθμοί Κελσίου.

Στην Αττική οι θυελλώδεις βοριάδες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν το πρωί τα 120 χιλιόμετρα την ώρα στην Πεντέλη, ενώ στον Ευβοϊκό και στα ανατολικά του νομού οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, με γενικά αίθριο καιρό.

Στη Θεσσαλονίκη οι καιρικές συνθήκες θα είναι αισθητά ηπιότερες, με ασθενείς ανέμους έως 3 μποφόρ, ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πότε πέφτει η ένταση του ανέμου

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, οι πολύ ισχυροί άνεμοι θα επιμείνουν μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου. Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση, κυρίως στη νότια Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, όπου οι άνεμοι θα περιοριστούν στα 6 με 7 μποφόρ. Την Κυριακή η ένταση των ανέμων θα μειωθεί περαιτέρω, αν και στο στενό του Καφηρέα θα εξακολουθήσουν να πνέουν έως και 7 μποφόρ.

Τη Δευτέρα οι άνεμοι θα υποχωρήσουν στα 4 με 6 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές, γεγονός που θα επιτρέψει την άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά ηπειρωτικά κατά 1 έως 2 βαθμούς, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι, παρά τη σταδιακή εξασθένηση των ανέμων τις επόμενες ημέρες, ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει αυξημένος, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία, οι υψηλές θερμοκρασίες και η ιδιαίτερα ξηρή βλάστηση δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση νέων πυρκαγιών.