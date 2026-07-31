Σε παλαιότερη έρευνα της ΔΑΕΕ για τις καταστροφικές φωτιές στην Αττική το καλοκαίρι του 2025 είχε διαπιστωθεί ότι το 36,6% των μεγαλύτερων πυρκαγιών συνδεόταν με περιστατικά που αφορούσαν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Στη σύλληψη του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου προχώρησε την Πέμπτη η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική φωτιά στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις των αξιωματικών της Πυροσβεστικής στην Κρήτη, οι οποίοι εστίαζαν την προσοχή τους στην επικινδυνότητα του ηλεκτρικού δικτύου (καλώδια, μετασχηματιστές).

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, όταν αγωγοί μέσης τάσης σε δύο ξύλινους στύλους υπέστησαν έντονη ταλάντωση λόγω των ισχυρών ανέμων, προκαλώντας σπινθήρες.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί.

Σημειώνεται πως η πυρκαγιά άφησε πίσω της μια τεράστια καταστροφή, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερα από 45.000 καμένα στρέμματα, ενώ στο πεδίο της μάχης έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες Εμμανουήλ Στρατιδάκης, 58 ετών, και Παντελής Διαμαντάκης, 25 ετών.

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Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ερευνών που εξετάζουν τον πιθανό ρόλο του δικτύου ηλεκτροδότησης στην εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών. Ενδεικτικά, σε παλαιότερη έρευνα της ΔΑΕΕ για τις καταστροφικές φωτιές στην Αττική το καλοκαίρι του 2025 είχε διαπιστωθεί ότι το 36,6% των μεγαλύτερων πυρκαγιών συνδεόταν με περιστατικά που αφορούσαν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

{https://www.youtube.com/watch?v=iDTj_nT8neE}

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