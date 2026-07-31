Εκ διαμέτρου αντίθετες οι μαρτυρίες δημάρχου και εργολάβου για τις ευθύνες που αφορούν την λανθασμένη διαχείριση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Πάρου.

Στον απόηχο της καταστροφικής πυρκαγιάς που αποτέφρωσε περισσότερα από 12.000 στρέμματα στην Πάρο, ο τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ του νησιού βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο των Αρχών, που αναζητούν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Οι αρχές εξετάζουν τις προανακριτικές καταθέσεις, από τις οποίες προκύπτουν εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές σχετικά με την ευθύνη για την απόθεση των υλικών στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η εστία της φωτιάς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ που επικαλείται στοιχεία των καταθέσεων, ο ιδιώτης εργολάβος που έχει αναλάβει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ ισχυρίζεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε σε χώρο στον οποίο δεν προβλεπόταν η απόρριψη υλικών. Όπως υποστήριξε, η δημοτική αρχή είχε εναποθέσει εκεί ανακυκλώσιμα στοιχεία, κλαδιά και χαρτικά, τα οποία λειτούργησαν ως εύφλεκτη ύλη, επιταχύνοντας τόσο την εκδήλωση όσο και την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στον αντίποδα, ο Δήμαρχος Πάρου - σε βάρος του οποίου εκκρεμεί η κατηγορία της πρόκλησης πυρκαγιάς από ενδεχόμενο δόλο λόγω της φερόμενης εναπόθεσης απορριμμάτων σε μη επιτρεπόμενο σημείο - αρνήθηκε κάθε εμπλοκή.

Στην κατάθεσή του ανέφερε ότι δεν εμπλέκεται στη διοικητική και λειτουργική διαχείριση του ΧΥΤΑ, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι δεν υπήρχε καμία συγκεκριμένη οδηγία για τη χρησιμοποίηση του επίμαχου χώρου.

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Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο οδηγός του δημοτικού απορριμματοφόρου. Ο ίδιος κατέθεσε ότι την ημέρα που ξέσπασε η φωτιά προσήλθε τουλάχιστον τέσσερις φορές στο συγκεκριμένο σημείο για να αδειάσει απορρίμματα, εκτελώντας εντολές των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και ακολουθώντας τις υποδείξεις της δημοτικής αρχής.

Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο επόπτης της εταιρείας διαχείρισης του ΧΥΤΑ και ο οδηγός του οχήματος, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και είχαν οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Σύρου, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση.

Οι προανακριτικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, με στόχο να αποσαφηνιστεί εάν η παρουσία των απορριμμάτων στο συγκεκριμένο σημείο υπήρξε ο καθοριστικός παράγοντας για την έναρξη και τη ραγδαία επέκταση της πύρινης λαίλαπας.

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