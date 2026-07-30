Ο λόγος για τον Κωστή Κατσανέβα, εγγονό του Ανδρέα Παπανδρέου και αντιπρόεδρο του Ιδρύµατος «Γ. Παπανδρέου».

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε τη συνεργασία των Δημοκρατών με την καναδική εταιρεία στρατηγικής και δημοσίων σχέσεων, «Crestview Strategy». Πιθανότατα δεν την ξέρετε, αλλά πρόκειται για μια πολύ μεγάλη και γνωστή καναδική εταιρεία με αρκετά πλούσιο portofolio με πελάτες από επιχειρήσεις, ενώσεις, ΜΚΟ και δημόσιους οργανισμούς.

Ξέρετε όμως ποιος είναι ο συνδετικός κρίκος της εταιρείας με την Ελλάδα κι άρα ο άνθρωπος με τον οποίο θα συνεργάζεται το επόμενο διάστημα ο Στέφανος Κασσελάκης για την «καλύτερη υποδοχή για κάθε νέο μέλος, την ουσιαστική στήριξη στις τοπικές οργανώσεις και στους εθελοντές, την ομαλή λειτουργία του κόμματος και την πλήρη οργανωτική ετοιμότητα για την κάλπη».

Ο λόγος για τον Κωστή Κατσανέβα, εγγονό του Ανδρέα Παπανδρέου και αντιπρόεδρο του Ιδρύµατος «Γ. Παπανδρέου».

«Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, ο Κωστής και η ομάδα του έχουν την ευθύνη του συντονισμού, δουλεύουν καθημερινά στο πλάι των στελεχών μας και με ενημερώνουν απευθείας για τον πρόοδο», αναφέρει ο Κώστας Κασσελάκης στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που διανεμήθηκε εντός του κόμματος.

Μ.Κ.