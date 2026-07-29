Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος των «Δημοκρατών - Προοδευτικό Κέντρο» Στέφανος Κασσελάκης για τον θάνατο δυο πυροσβεστών.

Τα βαθιά, ειλικρινή και ανθρώπινα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δυο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της φωτιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου έστειλε ο πρόεδρος των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» Στέφανος Κασσελάκης.

Με ανάρτησή του, ο Στέφανος Κασσελάκης εξαπέλυσε επίθεση προς την κυβέρνηση τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «η λέξη ήρωας δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως άλλοθι για να ξεπλένονται οι διαχρονικές ευθύνες και οι ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Δύο άνθρωποι, 25 και 58 ετών, δεν θα επιστρέψουν απόψε στα σπίτια τους. Δύο μαχητές της πρώτης γραμμής έχασαν τη ζωή τους στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, παλεύοντας με τις φλόγες για να σώσουν τις ζωές των συμπολιτών μας και τον τόπο μας.

Η σημερινή τραγωδία στην Κρήτη μας γεμίζει ανείπωτο πόνο. Όμως, στην εποχή που ζούμε, τα απλά συλλυπητήρια και οι τυπικές δηλώσεις δεν αρκούν πλέον. Η λέξη «ήρωας» δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως άλλοθι για να ξεπλένονται οι διαχρονικές ευθύνες και οι ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού.

{https://x.com/skasselakis/status/2082481868834840883}

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Η αυτοθυσία των πυροσβεστών μας είναι ασύλληπτη, αλλά δεν μπορούμε να απαιτούμε από τους ανθρώπους μας να γίνονται μάρτυρες επειδή το κράτος αδυνατεί να τους παρέχει την απόλυτη προστασία, τον σύγχρονο εξοπλισμό και την ασφάλεια που δικαιούνται. Το θάρρος τους απέναντι στον πύρινο εφιάλτη δεν θα ξεχαστεί ποτέ, αλλά το χρέος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί.

Εκφράζω τα πιο βαθιά, ειλικρινή και ανθρώπινα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους, στους αγαπημένους τους, καθώς και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος που σήμερα θρηνεί δύο άξια στελέχη της.

Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα στις οικογένειές τους τώρα, άμεσα και έμπρακτα. Όχι με ευχολόγια και επικοινωνιακή διαχείριση της στιγμής, αλλά με την αμέριστη υλική και ηθική στήριξη που οφείλει ένα σύγχρονο, δημοκρατικό κράτος σε αυτούς που θυσιάζονται για την κοινωνία.