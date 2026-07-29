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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Συνολικά 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Από αυτές οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082489167934624014}

«Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών» αναφέρει η ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

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