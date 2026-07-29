Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Ρέθυμνο.

Τη δική τους μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στο Ρέθυμνο την Τετάρτη 29/7 δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Μάλιστα, από την εικόνα του δορυφόρου της ερευνητικής δράσης της Επιχειρησιακής Mονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ φαίνεται το μέγεθος του πύρινου μετώπου, το οποίο έχουν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

{https://www.facebook.com/BeyondNOA/posts/pfbid02QkqeGo2BTVyzvv4DLCcvbegUAT5o23xfZn8C4GhaJbZ2ds3c71uYZX7P2a2EjYLRl?rdid=pL6gK6mgcEXDtd6o#}

Να θυμίσουμε, ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης ΕΜΟΔΕ, 40 οχήματα αλλά και 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Νεκροί δυο πυροσβέστες από την πυρκαγιά

Ένας εποχικός πυροσβέστης και ένας 5ετους θητείας είναι νεκροί από την φωτιά στην Κρήτη. Οι δύο άνδρες, βρέθηκαν νεκροί λίγο έξω από το χωριό Κρύα Βρύση.

Οι δύο άνδρες ηλικίας 25 και 58 ετών επέβαιναν σε πυροσβεστικό ημιφορτηγό όχημα και κινούνταν από το μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση προς Μέλαμπες. Κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να εγκλωβίστηκαν βγήκαν από το όχημα, πιθανότατα λόγω των πυκνών καπνών και της περιορισμένης ορατότητας που επικρατούσε στην περιοχή και εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη της Κρύας Βρύσης τους δύο άτυχους πυροσβέστες έχει ήδη παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ υπάρχουν και δύο τραυματισμένοι πολίτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τον θάνατο των δυο πυροσβεστών στη φωτιά στο Ρέθυμνο

Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους.

Διαβάστε στο liveblog του Dnews όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα.