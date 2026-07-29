Η ανακοίνωση για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο.

Η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε με ανακοίνωση την τραγική εξέλιξη της μάχης με τις φλόγες στη φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος», αναφέρει η Πυροσβεστική σε ανακοίνωση για τους δύο ανθρώπους του Σώματος οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεκροί είναι ένας 25χρονος εποχικός πυροσβέστης και ένας 58χρονος πενταετούς θητείας. Βρέθηκαν νεκροί λίγο έξω από το χωριό Κρύα Βρύση. «Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα», αναφέρει η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, που εκφράζει βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων.

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τους 2 νεκρούς

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

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Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».