Η εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα με την παραλαβή νέων πλοίων.

Αυξημένα κατά 8% διαμορφώθηκαν τα έσοδα της Capital Clean Energy Carriers (CCEC) του Βαγγέλη Μαρινάκη κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τη ναυτιλιακή εταιρεία να συνεχίζει παράλληλα την ενίσχυση και ανανέωση του στόλου της, εξασφαλίζοντας νέες ναυλώσεις και διευρύνοντας την παρουσία της στις αγορές μεταφοράς LNG και άλλων αερίων.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η CCEC για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026, τα έσοδα ανήλθαν σε 104,9 εκατ. δολάρια, έναντι 96,7 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 8%.

Η εταιρεία συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα με την παραλαβή νέων πλοίων. Ειδικότερα, στον στόλο της προστέθηκαν δύο πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG carriers), ένα handy πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα και πολλαπλών αερίων, καθώς και δύο μεσαίου μεγέθους πλοία μεταφοράς αερίων διπλού καυσίμου.

Παράλληλα, η CCEC συμφώνησε στην αποεπένδυση ποσοστού 49% του LNG carrier «Amore Mio I», στο πλαίσιο της δημιουργίας νέας κοινοπραξίας με θυγατρική του ομίλου BGN. Η συμφωνία συνοδεύεται από εξασφάλιση δεκαετούς χρονοναύλωσης για το πλοίο.

Οι συνεργασίες

Στο μέτωπο των νέων συνεργασιών, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης κοινοπραξία με τη CMA CGM για την κατασκευή και διαχείριση πλοίου ανεφοδιασμού LNG διπλού καυσίμου. Την ίδια ώρα, εξασφάλισε ναύλωση διάρκειας 18 μηνών, συνδεδεμένη με δείκτη της αγοράς, για το LNG carrier «Alcaios I».

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Η διοίκηση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,15 δολαρίων ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ η CCEC έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών συνολικού ύψους 20 εκατ. δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της CCEC, Γεράσιμος Καλογηράτος, σημείωσε ότι η έντονη μεταβλητότητα που επικράτησε κατά το δεύτερο τρίμηνο στις αγορές μεταφοράς αερίων, στον απόηχο της έντασης στη Μέση Ανατολή, δημιούργησε ευκαιρίες για την εταιρεία να εξασφαλίσει πρόσθετη κάλυψη με ελκυστικούς ναύλους τόσο στα LNG όσο και στα LPG carriers.

Ως αποτέλεσμα, η μέση διάρκεια των σταθερών συμβολαίων του στόλου LNG διαμορφώνεται πλέον στα 6,5 έτη, ενώ για τον στόλο LPG και πολλαπλών αερίων ανέρχεται στα 0,9 έτη.

Με τις νέες παραλαβές από τις αρχές του 2026, ο εν ενεργεία στόλος της CCEC αποτελείται από 14 LNG carriers τελευταίας γενιάς, δύο handy πλοία μεταφοράς πολλαπλών αερίων, δύο μεσαίου μεγέθους gas carriers και ένα παλαιότερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τύπου Neo-Panamax.

Την ίδια στιγμή, το ναυπηγικό πρόγραμμα της εταιρείας περιλαμβάνει ακόμη επτά LNG carriers, δύο handy πλοία μεταφοράς πολλαπλών αερίων, τέσσερα μεσαίου μεγέθους gas carriers και ένα πλοίο ανεφοδιασμού LNG.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ανάπτυξη του στόλου καθιστά την CCEC τη μεγαλύτερη εισηγμένη στις ΗΠΑ ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς LNG, ενώ παράλληλα ενισχύει το αποτύπωμά της στην αγορά LPG και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης έως το 2029.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η εταιρεία στην ορατότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών της. Τα συμβασιοποιημένα έσοδα από τις ναυλώσεις ανέρχονται σε περίπου 2,9 δισ. δολάρια και, σύμφωνα με τη διοίκηση, μπορούν να φτάσουν περίπου τα 4,3 δισ. δολάρια εφόσον ασκηθούν όλα τα δικαιώματα προαίρεσης που προβλέπονται στις υφιστάμενες συμφωνίες ναύλωσης.