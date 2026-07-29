Παράλληλα με τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, το Public Group συνέχισε το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 10 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων καταστημάτων και την ανακαίνιση του υφιστάμενου δικτύου.

Βελτιωμένες επιδόσεις στους βασικούς λειτουργικούς δείκτες κατέγραψε το Public Group το 2025, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να ξεπερνά το ορόσημο των 500 εκατ. ευρώ και τη λειτουργική κερδοφορία να ενισχύεται με υψηλότερο ρυθμό από τις πωλήσεις.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,1% και διαμορφώθηκε στα 504,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις της Public στην Ελλάδα σημείωσαν άνοδο 7%, φτάνοντας τα 466,9 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από βελτίωση της κερδοφορίας. Το ενοποιημένο μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 5,8%, στα 121 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που, σύμφωνα με την εταιρεία, συνδέεται με τη βελτίωση του εμπορικού μείγματος, την ενίσχυση του μικτού περιθωρίου και τη συνολικότερη εμπορική αποτελεσματικότητα.

Ισχυρότερη ήταν η άνοδος σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε στα 27,3 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18,9% σε σύγκριση με το 2024. Το επαναλαμβανόμενο EBITDA (Recurring EBITDA) διαμορφώθηκε στα 29,4 εκατ. ευρώ, έναντι 26,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση 12,2%.

Παρά τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, ο όμιλος παρέμεινε ζημιογόνος σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων. Οι ενοποιημένες ζημίες περιορίστηκαν στα 16,9 εκατ. ευρώ, από 19,6 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ σε σύγκριση με το 2023 η μείωσή τους υπερβαίνει το 40%.

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Σύμφωνα με το Public Group, η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών αντανακλά την εφαρμογή του πλάνου μετασχηματισμού του ομίλου, το οποίο επικεντρώνεται στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, στην περαιτέρω ανάπτυξη του omnichannel μοντέλου και στην αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη.

Η εμπορική δραστηριότητα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς για ακόμη μία χρονιά καταγράφηκαν περισσότερες από 8,4 εκατ. συναλλαγές στα φυσικά και ψηφιακά καταστήματα της Public.

Επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ στο δίκτυο καταστημάτων

Παράλληλα με τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, το Public Group συνέχισε το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 10 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων καταστημάτων και την ανακαίνιση του υφιστάμενου δικτύου.

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 προστέθηκαν στο δίκτυο το Public Smart Park και το «Public + home» στα Πατήσια, ενώ η επενδυτική δραστηριότητα συνεχίζεται και το 2026, τόσο με ανακαινίσεις όσο και με νέα σημεία.

Ήδη πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του «Public + home» στην Κέρκυρα, ενισχύοντας την παρουσία της αλυσίδας στην ελληνική περιφέρεια. Το δίκτυο αριθμεί πλέον 63 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ταυτόχρονα, διευρύνθηκε η παρουσία της κατηγορίας οικιακών συσκευών, ενώ στο δίκτυο αναπτύχθηκαν χώροι ανάγνωσης και δημιουργικής απασχόλησης, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Public για σύνδεση του retail με τον πολιτισμό και την τεχνολογία.

Στις στρατηγικές προτεραιότητες του ομίλου παρέμειναν το 2025 οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση της ενιαίας εμπειρίας αγορών μεταξύ φυσικών και ψηφιακών καναλιών.

Ο δείκτης ικανοποίησης πελατών NPS διαμορφώθηκε στο 73,6 σε όλα τα σημεία επαφής σε Ελλάδα και Κύπρο, παραμένοντας, σύμφωνα με την εταιρεία, σε υψηλά επίπεδα για την οργανωμένη λιανική. Στο μέτωπο των υπηρεσιών, τα σημεία iRepair λειτουργούν πλέον σε 54 καταστήματα στην Ελλάδα και την Κύπρο, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη, ενώ η παρουσία της Vodafone μέσω του μοντέλου shop-in-shop έχει επεκταθεί σε 17 καταστήματα Public και Public + home.

Τέλος, ανάπτυξη καταγράφει και το πρόγραμμα ανταμοιβής Public+, το οποίο αριθμεί 1,18 εκατ. μέλη. Μέσω του Public Wallet, οι πελάτες έχουν εξαργυρώσει περισσότερα από 3,28 εκατ. ευρώ για αγορές στα φυσικά καταστήματα και στα ηλεκτρονικά κανάλια της εταιρείας σε Ελλάδα και Κύπρο.