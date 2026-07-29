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Οι ανέμελες στιγμές της ηθοποιού στην Κρήτη.

Σε άκρως καλοκαιρινή διάθεση βρίσκεται η Βάσω Λασκαράκη, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας στις εντυπωσιακές παραλίες και τα καταγάνα νερά της Κρήτης, μακριά από την έντονη καθημερινότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, δημοσίευσε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Στο εντυπωσιακό στιγμιότυπο, η Βάσω Λασκαράκη βρίσκεται μέσα στη θάλασσα και συγκεκριμένα κάτω από το νερό, απολαμβάνοντας ένα μακροβούτι και την ελευθερία που σε πολλούς προσφέρει η θάλασσα.

Η ηθοποιός μοιάζει να απολαμβάνει τη στιγμή, ενώ τα χρώματα της θάλασσας συμπληρώνουν την εντυπωσιακή εικόνα.

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«Lost in the blue. Found in the silence» («Χαμένη στο γαλάζιο. Βρήκα την ηρεμία μου»), έγραψε στη σχετική λεζάντα.

Νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, η Βάσω Λασκαράκη βρέθηκε στη Μήλο με την οικογένειά της, από όπου μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από το ανέμελο καλοκαίρι της και το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.

Σε μία από τις αναρτήσεις της από το νησί, βρέθηκε στο πλευρό του συζύγου της, Λευτέρη Σουλτάτο, με τον οποίο πόζαραν αγκαλιασμένοι στο ηλιοβασίλεμα.

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