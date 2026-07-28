Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (28/7).
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 16, 18, 26, 30, 35 και Τζόκερ το 5.
Στην αποψινή κλήρωση συνεχίστηκαν τα τζακ ποτ, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Εννέα δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, την Πέμπτη (30/7) οι νικητές της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1,7 εκατ. ευρώ.
Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=1JObGza6i6Q}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)