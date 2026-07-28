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Τουλάχιστον 1,7 εκατ. ευρώ μοιράζει το Τζόκερ την Πέμπτη (30/7).

Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (28/7).

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 16, 18, 26, 30, 35 και Τζόκερ το 5.

Στην αποψινή κλήρωση συνεχίστηκαν τα τζακ ποτ, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Εννέα δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, την Πέμπτη (30/7) οι νικητές της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1,7 εκατ. ευρώ.

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=1JObGza6i6Q}

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Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: