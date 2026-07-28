Οσες προτάσεις αναθεώρησης άρθρων ή παραγράφων που προτάθηκαν από την Νέα Δημοκρατία και ψηφίστηκαν από μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών σε σχέση με την κοινοβουλευτική δύναμη του κυβερνώντος κόμματος (156) στηρίχθηκαν από βουλευτές του χώρου της ακροδεξιάς.

Το άδοξο τέλος της κορυφαίας θεσμικής διαδικασίας της αναθεώρησης του Συντάγματος γράφτηκε, όπως αναμενόταν, κατά την πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου καμία από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν έλαβε αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών.

Καμία πρόταση δεν βρέθηκε κάτω από τον πήχη των 151 ψήφων, κάτι που σημαίνει ότι θα τεθούν στην κρίση των βουλευτών και στη δεύτερη προβλεπόμενη ψηφοφορία στα τέλη Αυγούστου, χωρίς, ωστόσο, να αναμένεται αλλαγή στάσης εκ μέρους των κομμάτων της μειοψηφίας, παραπέμποντας για τα περαιτέρω στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, όπου θα απαιτηθούν αυξημένες πλειοψηφίες 180 βουλευτών για να αναθεωρηθεί κάποιο από τα προτεινόμενα άρθρα, άρα θα αναζητηθούν υποχρεωτικά ευρείες συναινέσεις.

Στηρίχθηκαν από βουλευτές του χώρου της ακροδεξιάς

Οσες προτάσεις αναθεώρησης άρθρων ή παραγράφων που προτάθηκαν από την Νέα Δημοκρατία και ψηφίστηκαν από μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών σε σχέση με την κοινοβουλευτική δύναμη του κυβερνώντος κόμματος (156) στηρίχθηκαν από βουλευτές του χώρου της ακροδεξιάς.

Η πρόταση για την αναθεώρηση του Άρθρου 5 του Συντάγματος που προτάθηκε να αναθεωρηθεί υπερψηφίστηκε από 161 βουλευτές (αυτός ήταν και ο μεγαλύτερος αριθμός θετικών ψήφων). Αυτοί ήταν οι 156 της Νέας Δημοκρατίας στους οποίος προστέθηκαν οι πρώην «Σπαρτιάτες» Γ.Ασπιώτης, Μ.Γαυγιωτάκης, Χ.Κατσιβαρδάς, Κ.Φλώρος καθώς και ο πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Π.Σαράκης.

Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» σε όσα άρθρα θεωρεί πως χρήζουν αναθεώρησης, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν όλες τις προτάσεις.

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Το ενδιαφέρον εστιάστηκε και σε «γαλάζιες» διαφοροποιήσεις που καταγράφηκαν στο άρθρο 30 για τη μία και μόνη θητεία του πρώτου πολίτη της χώρας. Η Ντόρα Μπακογιάννη που είχε εκφράσει δημοσίως τις αντιρρήσεις της, κατά πληροφορίες ψήφισε «παρών». Αντίθετα ο Γιώργος Βλάχος που επίσης είχε διατυπώσει ενστάσεις, υπερψήφισε το άρθρο. Αναλυτικά, το άρθρο 30 ψηφίστηκε από 158 βουλευτές, 135 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ ένας δήλωσε «παρών».

Όσον αφορά τα άλλα επίμαχα άρθρα που τέθηκαν για αναθεώρηση από την κυβερνητική πλειοψηφία, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν 160 βουλευτές, 93 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν «παρών».

Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών υπερψηφίστηκε από 159 βουλευτές, καταψηφίστηκε από 95, ενώ 40 δήλωσαν «παρών».

Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης συγκέντρωσε 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές ενώ «παρών» δήλωσαν 42.

Αναφορικά με το άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, υπερψηφίστηκε από 161 βουλευτές, ενώ 133 καταψήφισαν.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 294 βουλευτές και απείχαν μόνο τρεις. Πρόκειται για τους Αντώνη Σαμαρά, τον Μάριο Σαλμά και τον πρώην «Σπαρτιάτη» Γιάννη Κόντη.

Τις προτάσεις της ΝΔ, εκτός των βουλευτών της, υπερψήφισαν οι ανεξάρτητοι, πρώην «Σπαρτιάτες» Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, Γιώργος Ασπιώτης, Κώστας Φλώρος, Μιχαήλ Γαυγιωτάκης, αλλά και ο ανεξάρτητος, προερχόμενος από την Ελληνική Λύση, Παύλος Σαράκης.