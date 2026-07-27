Οι θερμοκρασίες των μεγάλων πόλεων πρέπει να παρουσιάζονται μέσα από το σύνολο των διαθέσιμων αστικών σταθμών και όχι από μία μόνο μέτρηση, επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

«Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει μία ενιαία θερμοκρασία για μια ολόκληρη πόλη, όπως δεν υπάρχει και μία ενιαία εικόνα του ελληνικού καλοκαιριού για ολόκληρη τη χώρα», τονίζει σε ανάρτηση του ο Σάκης Αρναούτογλου, επισημαίνοντας ότι η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο Καρπενήσι και τον Λέντα Ηρακλείου έφτασε τους 17,2 βαθμούς Κελσίου.

«Η απόσταση από τη θάλασσα, το υψόμετρο, το ανάγλυφο, η βλάστηση, η πυκνότητα της δόμησης και η ακριβής θέση κάθε σταθμού μπορούν να δημιουργήσουν διαφορές αρκετών βαθμών μέσα σε λίγα μόνο χιλιόμετρα. Αυτό είναι και ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία στις ευρωπαϊκές συζητήσεις κυρίως στην μια από τις τέσσερις επιτροπές όπου είμαι, στην επιτροπή περιβάλλοντος, για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ότι δηλαδή οι γενικές μετρήσεις - αριθμοί μιας χώρας δεν αρκούν. Χρειάζεται να γνωρίζουμε πού και γιατί συγκεντρώνεται η θερμότητα, ποιες περιοχές δεν δροσίζουν τη νύχτα και ποιοι κάτοικοι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι. Γι’ αυτό και οι θερμοκρασίες των μεγάλων πόλεων πρέπει να παρουσιάζονται μέσα από το σύνολο των διαθέσιμων αστικών σταθμών και όχι από μία μόνο μέτρηση», υπογραμμίζει.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Η Ελλάδα ξύπνησε με διαφορά 17,2 βαθμών!!!

Πολλοί συνάδελφοι μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίως από τις βορειότερες χώρες, με ρωτούν συχνά πώς είναι πραγματικά το ελληνικό καλοκαίρι και αν οι υψηλές θερμοκρασίες αφορούν ολόκληρη τη χώρα με τον ίδιο τρόπο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η απάντηση βρίσκεται συχνά όχι μόνο στις μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας, αλλά κυρίως στις ελάχιστες της νύχτας. Και τα σημερινά στοιχεία αποκαλύπτουν μια Ελλάδα με εντελώς διαφορετικές νυχτερινές συνθήκες από περιοχή σε περιοχή.

Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία σε κατοικημένη περιοχή καταγράφηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή γύρω από το Καρπενήσι, με 9,0°C.

Ακολούθησαν η Βωβούσα Ιωαννίνων με 9,7°C, τα Τζερμιάδων Λασιθίου με 9,9°C, το Τέροβο Ιωαννίνων με 10,3°C και το Μαυρολιθάρι Φωκίδας με 10,7°C.

Στον αντίποδα, η θερμότερη νύχτα μεταξύ κατοικημένων περιοχών καταγράφηκε στον Λέντα Ηρακλείου, όπου η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 26,2°C. Ακολούθησε η Λίνδος με 26,1°C, ενώ ιδιαίτερα υψηλές ελάχιστες σημειώθηκαν επίσης στο Καστελλόριζο, στην Ιεράπετρα, στον Νέο Κόσμο, στο Παλαιό Φάληρο και στο λιμάνι του Πειραιά.

Η διαφορά ανάμεσα στο Καρπενήσι και στον Λέντα έφτασε τους 17,2 βαθμούς!!!

Με απλά λόγια, την ίδια νύχτα, σε ένα μέρος της Ελλάδας χρειαζόταν μπουφανάκι, ενώ σε άλλο μέρος η θερμοκρασία δεν κατάφερε να πέσει ούτε κάτω από τους 26°C.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διαφορές μέσα στις ίδιες τις μεγάλες πόλεις.

Στην ευρύτερη Αθήνα, εξετάζοντας μαζί το κέντρο και τους όμορους δήμους, οι ελάχιστες κυμάνθηκαν από 18,0°C στο Τατόι έως 25,3°C στον Νέο Κόσμο. Ενδιάμεσα καταγράφηκαν 19,5°C στη Δροσιά, 19,8°C στη Βαρυμπόμπη, 22,2°C στην Κηφισιά, 22,7°C στην Καλλιθέα, 23,1°C στο Γκάζι, 23,5°C στα Πατήσια, 23,6°C στο Περιστέρι, 24,4°C στους Αμπελοκήπους, 24,7°C στη Νίκαια, 25,1°C στο Παλαιό Φάληρο και 25,2°C στο λιμάνι του Πειραιά.

Η διαφορά των 7,3 βαθμών μέσα στην ίδια μητροπολιτική περιοχή δείχνει πόσο διαφορετικά δρόσισαν οι βόρειες, πιο πράσινες και ανοιχτές περιοχές σε σχέση με το πυκνοδομημένο κέντρο και τη νότια παραλιακή ζώνη.

Στην ευρύτερη Θεσσαλονίκη, μαζί με την Καλαμαριά, την Πυλαία, το Κορδελιό και τους υπόλοιπους όμορους δήμους, οι ελάχιστες κυμάνθηκαν από 19,8°C στον Φοίνικα Καλαμαριάς και στην Πυλαία έως 23,0°C στο Κορδελιό. Η Θεσσαλονίκη και το Επταπύργιο είχαν 22,3°C, η Καλαμαριά 22,5°C και η ΔΕΘ 22,9°C.

Στην Πάτρα, εξετάζοντας μαζί το κέντρο, το Ρίο, την Οβρυά, τα Προσφυγικά, το Πανεπιστήμιο και το λιμάνι, οι ελάχιστες κινήθηκαν από 20,3°C στο Καστρίτσι έως 24,1°C στο Ρίο.

Η παράκτια ζώνη διατήρησε σαφώς υψηλότερες θερμοκρασίες από τις πιο εσωτερικές περιοχές.

Στο Ηράκλειο η διαφορά ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Από 15,4°C στον σταθμό του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έως 23,3°C στο λιμάνι, δηλαδή σχεδόν 8 βαθμοί μέσα στην ίδια ευρύτερη αστική περιοχή.

Στη Λάρισα, η πόλη είχε ελάχιστη 20,8°C, η Χάλκη 19,6°C και τα Πλατανούλια 18,2°C, δείχνοντας ξανά ότι ο πυκνοδομημένος αστικός ιστός διατήρησε περισσότερη θερμότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει μία ενιαία θερμοκρασία για μια ολόκληρη πόλη, όπως δεν υπάρχει και μία ενιαία εικόνα του ελληνικού καλοκαιριού για ολόκληρη τη χώρα.

Η απόσταση από τη θάλασσα, το υψόμετρο, το ανάγλυφο, η βλάστηση, η πυκνότητα της δόμησης και η ακριβής θέση κάθε σταθμού μπορούν να δημιουργήσουν διαφορές αρκετών βαθμών μέσα σε λίγα μόνο χιλιόμετρα.

Αυτό είναι και ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία στις ευρωπαϊκές συζητήσεις κυρίως στην μια απο τις τέσσερις επιτροπές όπου είμαι, στην επιτροπή περιβάλλοντος, για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, οτι δηλαδή οι γενικές μετρήσεις - αριθμοί μιας χώρας δεν αρκούν. Χρειάζεται να γνωρίζουμε πού και γιατί συγκεντρώνεται η θερμότητα, ποιες περιοχές δεν δροσίζουν τη νύχτα και ποιοι κάτοικοι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι.

Γι’ αυτό και οι θερμοκρασίες των μεγάλων πόλεων πρέπει να παρουσιάζονται μέσα από το σύνολο των διαθέσιμων αστικών σταθμών και όχι από μία μόνο μέτρηση»

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