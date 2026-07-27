Χρηματοδότηση 1,24 εκατ. ευρώ για τη μελέτη του νέου συγκροτήματος που θα στεγάσει τις δομές δευτεροβάθμιας ειδικής εκπαίδευσης.

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού κέντρου στον χώρο του πρώην ΚΥΤ Μόριας πραγματοποιεί ο Δήμος Μυτιλήνης. Μετά τη δρομολόγηση της μελέτης κατασκευής του νέου Μουσικού Σχολείου, σειρά παίρνει πλέον το Ειδικό Σχολείο Μυτιλήνης, το οποίο προβλέπεται να ανεγερθεί στο ίδιο δημοτικό οικόπεδο.

Η Δημοτική Επιτροπή έκανε αποδεκτή τη χρηματοδότηση της «Μελέτης Κατασκευής Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης» από το Ταμείο Αλληλεγγύης, συνολικού προϋπολογισμού 1.237.533,75 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά την τελευταία συνεδρίαση της δημοτικής Επιτροπής και αποτελεί το απαραίτητο πρώτο βήμα για την ωρίμανση ενός μεγάλου έργου στον χώρο της ειδικής εκπαίδευσης.

Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την υπογραφή, στις 5 Μαΐου 2026, της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης. Η συγκεκριμένη μελέτη έχει συμβατικό ποσό 529.000 ευρώ και αφορά τη δημιουργία σύγχρονου σχολικού κτιρίου δυναμικότητας 250 μαθητών, επίσης στο οικόπεδο του πρώην ΚΥΤ Μόριας. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Αλληλεγγύης και από ίδιους πόρους του Δήμου.

Τι αφορά ο σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός για το Ειδικό Σχολείο αφορά τη δημιουργία ενός ενιαίου και σύγχρονου συγκροτήματος δευτεροβάθμιας ειδικής εκπαίδευσης, στο οποίο θα στεγαστούν το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Λέσβου και το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λέσβου.

Το ενδεικτικό κτιριολογικό πρόγραμμα έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και προβλέπει τη δημιουργία των ελάχιστων απαιτούμενων χώρων για τη λειτουργία των δύο εκπαιδευτικών δομών. Ειδικότερα, το ΕΝΕΕΓΥΛ σχεδιάζεται για 40 μαθητές και μαθήτριες στο Γυμνάσιο και ακόμη 40 στο Λύκειο, ενώ το ΕΕΕΕΚ θα διαθέτει δυναμικότητα 42 μαθητών. Συνολικά, το νέο συγκρότημα θα μπορεί να εξυπηρετεί έως 122 παιδιά και νέους.

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Με τον τρόπο αυτό θα συγκεντρωθούν στον ίδιο χώρο οι βασικές υποδομές της δευτεροβάθμιας ειδικής εκπαίδευσης, σε εγκαταστάσεις που θα σχεδιαστούν εξαρχής με βάση τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες των μαθητών. Πρόκειται για ένα έργο με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς η ποιότητα των κτιριακών υποδομών συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ισότιμη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης πράξης θα εκπονηθούν όλες οι αναγκαίες περιβαλλοντικές, αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, καθώς και η μελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Παράλληλα, θα σχεδιαστεί ο περιβάλλων χώρος, ενώ θα συνταχθούν τα σχέδια ασφάλειας και υγείας και τα τεύχη δημοπράτησης που απαιτούνται για να περάσει το έργο στο στάδιο της κατασκευής.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη θα υπάρξει για τον αύλειο χώρο και τις αθλητικές δραστηριότητες των μαθητών, με την εφαρμογή των απαιτούμενων προδιαγραφών για σχολικά κτίρια ειδικής εκπαίδευσης.

Θυίζουμε ότι ο Δήμος Μυτιλήνης είχε προχωρήσει το 2023 επί δημοτικής αρχής Κύτελη στην αγορά του οικοπέδου του πρώην ΚΥΤ Μόριας με στόχο την ανέγερση των συγκροτημάτων του Μουσικού και του Ειδικού Σχολείου. Με τις δύο μελέτες, ο σχεδιασμός αυτός αποκτά πλέον συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή μετατροπή ενός χώρου συνδεδεμένου με τη μεταναστευτική κρίση σε έναν οργανωμένο χώρο παιδείας και κοινωνικής φροντίδας.

Πηγή: stonisi.gr