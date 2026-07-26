Τα λείψανα βρέθηκαν μέσα σε μικρά φέρετρα, σε περιοχή που στα ιστορικά αρχεία αναφερόταν ως χώρος ταφής.

Σοκ προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις από την Ιρλανδία, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκαν τα λείψανα ακόμη 22 βρεφών στον χώρο του πρώην ιδρύματος για ανύπαντρες μητέρες και τα παιδιά τους στο Τουάμ της κομητείας Γκάλγουεϊ.

Με τη νέα αυτή ανακάλυψη, ο συνολικός αριθμός των σορών που έχουν ανασυρθεί από τον χώρο ανέρχεται πλέον στις 99, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής και αρχαιολογικής έρευνας. Τα λείψανα βρέθηκαν μέσα σε μικρά φέρετρα, σε περιοχή που στα ιστορικά αρχεία αναφερόταν ως χώρος ταφής.

Ωστόσο, τις επόμενες δεκαετίες το σημείο καλύφθηκε με άσφαλτο και χαλίκι και χρησιμοποιήθηκε ως δρόμος πρόσβασης, χωρίς καμία ένδειξη ότι από κάτω βρίσκονταν τάφοι βρεφών. Το ίδρυμα λειτουργούσε από το 1925 έως το 1961 υπό τη διαχείριση των καθολικών μοναχών του τάγματος Bon Secours και φιλοξενούσε ανύπαντρες μητέρες και τα παιδιά τους.

Για δεκαετίες, οι συνθήκες διαβίωσης στους συγκεκριμένους χώρους είχαν παραμείνει στο σκοτάδι, μέχρι που η έρευνα της τοπικής ιστορικού Catherine Corless αποκάλυψε το 2014 ότι 796 βρέφη και μικρά παιδιά είχαν πεθάνει στο ίδρυμα, χωρίς να υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το πού είχαν ταφεί.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή και οδήγησαν την ιρλανδική κυβέρνηση στη δημιουργία ειδικής ομάδας για την πλήρη εκταφή και ταυτοποίηση των λειψάνων.

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Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2025 και αναμένεται να συνεχιστούν έως το 2027, καθώς οι ειδικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να εντοπιστούν εκατοντάδες ακόμη σοροί. Στόχος των επιστημόνων είναι να αποκαταστήσουν την ταυτότητα όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών μέσω εξετάσεων DNA. Μέχρι στιγμής, 62 άτομα έχουν προσφέρει δείγματα γενετικού υλικού, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να διαπιστώσουν αν συγγενικά τους πρόσωπα βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα.

Η υπόθεση του Τουάμ θεωρείται μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας της Ιρλανδίας. Επίσημες έρευνες έχουν καταγράψει ότι στα ιδρύματα για ανύπαντρες μητέρες επικρατούσαν σκληρές συνθήκες, με υψηλή παιδική θνησιμότητα, κακή διατροφή, παραμέληση, ψυχολογική και σωματική κακοποίηση των γυναικών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παιδιά συμμετείχαν ακόμη και σε πειραματικές δοκιμές εμβολίων.

Η ιρλανδική κυβέρνηση και το τάγμα Bon Secours έχουν ζητήσει δημόσια συγγνώμη για όσα συνέβησαν, όμως οι οικογένειες των θυμάτων συνεχίζουν να ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και αξιοπρεπή ταφή για όλα τα παιδιά που χάθηκαν.

Πηγή turnto10.com