Η τελική επιλογή του σχεδίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2026.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποκάλυψε τα δέκα επικρατέστερα σχέδια για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ.

Η νέα γενιά χαρτονομισμάτων σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει στον πρώτο πλήρη επανασχεδιασμό των τραπεζογραμματίων από την εισαγωγή του κοινού νομίσματος το 2002.

Οι προτάσεις βασίζονται σε δύο βασικές θεματικές ενότητες: τον «Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» και τα «Ποτάμια και Πτηνά», με στόχο τα νέα χαρτονομίσματα να αντικατοπτρίζουν τόσο την πολιτιστική κληρονομιά όσο και τον φυσικό πλούτο της Ευρώπης.

Η ΕΚΤ καλεί τους πολίτες όλων των κρατών-μελών της Ευρωζώνης να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι Ευρωπαίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις προτιμήσεις και τις παρατηρήσεις τους πριν ληφθεί η οριστική απόφαση.

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Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η γνώμη των πολιτών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επιλογή του τελικού σχεδίου.

Πότε τελειώνει η ψηφοφορία για τα νέα χαρτονομίσματα;

Στην κατηγορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού ξεχωρίζουν προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της επιστήμης, της μουσικής και των τεχνών.

Ανάμεσά τους βρίσκεται η Μαρία Κιουρί, η μοναδική επιστήμονας που τιμήθηκε με δύο βραβεία Νόμπελ σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, ο σπουδαίος συνθέτης Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, ο αναγεννησιακός δημιουργός Λεονάρντο ντα Βίντσι, αλλά και η κορυφαία Ελληνίδα υψίφωνος Μαρία Κάλλας.

Η δεύτερη θεματική ενότητα είναι αφιερωμένη στη φύση και περιλαμβάνει χαρακτηριστικά ευρωπαϊκά πτηνά, όπως η αλκυόνα και ο λευκοπελαργός, σε συνδυασμό με εικόνες ποταμών και φυσικών τοπίων, προβάλλοντας τη βιοποικιλότητα της ηπείρου.

Οι πίσω όψεις των νέων τραπεζογραμματίων θα απεικονίζουν σκηνές που συνδέονται είτε με τη φύση είτε με τη δημόσια ζωή, αναδεικνύοντας δραστηριότητες όπως οι τέχνες, η επιστήμη, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και ο ελεύθερος χρόνος.

Η τελική επιλογή του σχεδίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2026. Ωστόσο, η κυκλοφορία των νέων χαρτονομισμάτων δεν θα γίνει άμεσα, καθώς θα προηγηθούν πολυετείς διαδικασίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, δοκιμών και παραγωγής.

Μέχρι τότε, τα σημερινά χαρτονομίσματα ευρώ θα εξακολουθήσουν να έχουν πλήρη ισχύ και να κυκλοφορούν κανονικά, διατηρώντας στο ακέραιο την ονομαστική τους αξία, παράλληλα με τη μελλοντική νέα σειρά όταν αυτή τεθεί σε εφαρμογή.