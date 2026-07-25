Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL – 415 έστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη φάση βρίσκονται οι δασικές φωτιές που μαίνονται σε Γαλλία και Ισπανία, με τις αρχές των δύο χωρών να δίνουν μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων, τα οποία εξακολουθούν να επεκτείνονται λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε πρωτοφανείς εκκενώσεις, καθώς περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ενώ χιλιάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα επιχειρούν αδιάκοπα.

Στη Γαλλία, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις περιοχές της Ζιρόντ και των Λαντ, όπου οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση περίπου 141.000 κατοίκων και επισκεπτών από το βράδυ της Τετάρτης. Οι αρχές προχώρησαν στην πλήρη εκκένωση της δημοφιλούς τουριστικής χερσονήσου Καπ Φερέ, τόσο μέσω του οδικού δικτύου όσο και διά θαλάσσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή που απειλείται άμεσα από τις φλόγες.

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Παράλληλα, περίπου 3.500 εκτοπισμένοι φιλοξενούνται προσωρινά στο εκθεσιακό πάρκο του Μπορντό, το οποίο έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής, ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να οργανώνουν επιχειρήσεις στήριξης για όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

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Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε τη γαλλική κυβέρνηση στην ενεργοποίηση ενός νέου επιχειρησιακού μέσου. Με εντολή του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνύ, τίθεται άμεσα σε επιχειρησιακή δράση το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Airbus A400M, το οποίο έχει εξοπλιστεί με ειδικό σύστημα αεροπυρόσβεσης. Το αεροσκάφος μπορεί να πραγματοποιεί ρίψεις έως και 20 τόνων επιβραδυντικού υλικού, προσφέροντας επιχειρησιακή δυνατότητα αντίστοιχη με δύο αεροσκάφη τύπου Dash. Αν και η επιχειρησιακή του αξιοποίηση είχε προγραμματιστεί για το τέλος του μήνα, η κλιμάκωση των πυρκαγιών επέβαλε την επίσπευση της ανάπτυξής του.

Δύσκολη παραμένει η εικόνα και στην Ισπανία, όπου τα μεγάλα μέτωπα εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, μετά την επίσκεψή του σε κέντρο φιλοξενίας πληγέντων στην Κοινότητα της Μαδρίτης, υπογράμμισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ιδιαίτερα πολύπλοκη». Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εκκένωσης και ενίσχυσης των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

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Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής.

{https://x.com/RT_Breaking/status/2080991579406270480}

Αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο Canadair της Ελλάδας

Αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL – 415 στο πλαίσιο της εναέριας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν την χώρα.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 αναχώρησαν χθες από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, πραγματοποίησαν ενδιάμεση προσγείωση στο Άκτιο, καθώς δεν κατέστη δυνατή η απευθείας μετάβασή τους. Σήμερα αναχώρησαν από το Άκτιο και προσγειώθηκαν στη Σαρδηνία της Ιταλίας για ανεφοδιασμό.

Πριν απο λίγο, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, απογειώθηκαν προκειμένου να συνεχίσουν την πτήση τους προς την Ισπανία, συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή προσπάθεια αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τις χώρες που δοκιμάζονται από φυσικές καταστροφές.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2081005478427955425}

Σημειώνεται ότι η αποστολή των εναέριων μέσων πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), κατόπιν σχετικού αιτήματος των Ισπανικών αρχών προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC)., εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές για την εξέλιξη των πύρινων μετώπων σε ολόκληρη τη νοτιοδυτική Ευρώπη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk7o99g3wa9t?integrationId=40599y14juihe6ly}